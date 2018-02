El Santander reclama a Ron i Gómez 22 milions de la seva jubilació del Popular

Banco Santander reclama a l'expresident del Popular Ángel Ron i al seu número dos, Francisco Gómez, que tornin 21,9 milions d'euros de les seves prejubilacions i es nega a pagar-los la part del bonus diferit que han de cobrar.

L'entitat que presideix Ana Botín s'empararà en les clàusules 'malus' i 'clawback', que permeten recuperar els diners pagats a consellers si s'han produït casos de mala gestió al marge de tota responsabilitat penal.

El Popular va ser adquirit pel Santander el juny passat per un euro per evitar la fallida del banc que presidia aleshores Emilio Saracho. Des d'aleshores, el banc càntabre és hereu de les obligacions econòmiques del Popular, com ara els drets per pensions.

En el seu moment, el Popular li va reconèixer a Ron el dret a una prejubilació de 12,8 milions d'euros. El Santander li reclama aquesta quantitat, així com els nou milions pel mateix concepte de l'antic conseller delegat, Francisco Gómez. A més, hi ha 1,28 milions més que el Santander ha decidit no pagar a altres antics conseller i directius.

L'informe financer del Popular detalla que Saracho va cobrar 4,47 milions com a salari total en els tres mesos en què va ser president, quatre d'ells com a prima de fitxatge. La percepció generalitzada al sector és que Saracho, que va arribar quan el banc ja feia aigües, va contribuir a la seva caiguda.