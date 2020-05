Seat arriba als 70 anys en el moment més difícil

El 9 de maig del 1950, ara fa 70 anys, es constituïa la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT), de la mà de l’Instituto Nacional de Industria (INI). En plena autarquia, el franquisme posava la primera base per motoritzar Espanya. I va ser el primer pas de la que ara és la primera empresa industrial de Catalunya, Seat, enquadrada dins del consorci alemany Volkswagen.

Una empresa que arriba als 70 anys amb grans reptes. Un ja venia de l’evolució del sector de l’automòbil, abocat a un profund canvi per l’electrificació dels motors i la limitació d’emissions, a més dels canvis en la mobilitat de les persones. A aquest repte s’hi ha de sumar la profunda crisi que pot provocar per al sector la pandèmia del coronavirus.

Uns reptes que agafen Seat en un moment de canvi intern. La dimissió al gener del que era president de la companyia, Luca de Meo, per anar-se’n a Renault, ha deixat la companyia en una situació d’interinitat en la presidència. El màxim càrrec l’ha assumit en funcions el vicepresident de finances, Carsten Isensee, un executiu alemany expert en la direcció de finances, d’un perfil molt diferent al marquetinià italià De Meo. Ara per ara Volkswagen centra les seves preocupacions en superar la crisi del covid-19 i no té en l’agenda immediata resoldre la situació a la presidència de Seat, expliquen des de la companyia.

Seat compleix 70 anys adaptant-se a la seva nova normalitat en la represa de l’activitat després de l’aturada obligada pel confinament. Des del dia 27 treballa amb només un torn, amb fortes mesures de salut i higiene, i a un terç de la seva capacitat. Dilluns començarà a treballar amb dos torns. Però tardarà encara setmanes en tornar al ritme anterior. El 1953, quan va començar la producció, Seat feia cinc cotxes al dia i tenia una plantilla de 950 persones. Ara són 15.000 i abans de la pandèmia fabricaven 2.100 vehicles diaris. Recuperar el ritme d’abans de la pandèmia serà difícil, reconeixen fonts de l’empresa, especialment després de tancar el 2019, el millor any de la seva història en facturació, vendes i beneficis, i el segon millor en producció de vehicles a Martorell. L’any el va tancar amb un benefici net de 346 milions d’euros, fet que suposa un increment del 17,5% en comparació amb el 2018. Aquest significatiu increment dels guanys anuals s’explica pels ingressos més alts derivats de la comercialització de vehicles amb més marge i també pel superior volum mundial de matriculacions. La xifra de negoci va ser d’11.157 milions d’euros, amb un increment de l’11,7%. El 2019 la companyia va fabricar un total de 592.019 vehicles, cosa que suposa un rècord i un augment del 12,1%. A la fàbrica de Martorell, que va treballar al 90% de la seva capacitat, el volum va ser de 500.005 vehicles produïts, un 5,4% més.

La producció s’ha reprès, però la demanda no ha repuntat. A l’abril les vendes de cotxes a Catalunya van caure quasi el 98% i a Espanya més del 96%. A Alemanya, primer mercat de Seat, els concessionaris acaben de reobrir. La preocupació és gran, tal com va explicar el president del comitè d’empresa, Matías Carnero. També ho va reconèixer el president del grup Volkswagen, Herbert Diess: “El 2020 serà un any molt difícil”, amb “reptes d’operacions financeres desconeguts”. El president en funcions de Seat, Carsten Isensee, va deixar clar que, amb la pandèmia, la clau és la liquiditat.

De cara a l’any 2020 Seat ha assenyalat que la indústria de l’automòbil està “en el moment més important de transformació de la història”, amb reptes com el vehicle elèctric, els objectius de reducció d’emissions, la nova mobilitat i un escenari macroeconòmic “advers”, augmentat pel “greu impacte” del coronavirus.