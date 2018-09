Seat farà a Martorell 10.000 cotxes menys per la falta de motors

La planta de Seat a Martorell deixarà de produir fins a 10.000 vehicles previstos entre setembre i desembre com a conseqüència dels ajustaments que es realitzaran per adaptar la fabricació al ritme més lent d'arribada dels nous motors homologats segons la WLTP, la nova norma de control d'emissions de diòxid de carboni. La factoria haurà de tancar una línia de producció (la 1) quatre dissabtes al setembre i dues d'una altra (la 2) a causa dels problemes d'abastiment, segons ha explicat el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, a Efe.

A més a més, la línia 1 de producció deixarà de funcionar aquell mes durant dos diumenges en el torn de nit, mentre que està previst que es deixi de produir tres dies més entre setmana en la mateixa línia. Així, només al setembre es deixaran de muntar 7.000 vehicles. Els altres 3.000 seran conseqüència dels ajustaments que es prenguin en els mesos posteriors.

"La flexibilitat laboral que dona el conveni col·lectiu de Seat i la bona feina de pressió que ha dut la direcció de la marca al Grup Volkswagen farà possible dur a terme aquest reajustament sense haver de prendre mesures més dures com les de la planta del consorci a Pamplona" de Volkswagen, va afirmar Carnero.

A la planta navarresa s'ha acordat aprovar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) entre els dies 3 i 12 de setembre per tancar la planta entre els dies 3 i 12 de setembre.

El president del comitè d'empresa de Seat no descarta que l'homologació de motors continuï generant problemes el pròxim any a Martorell. De moment Martorell produirà aquest any 491 vehicles si es tenen en compte les retallades.