Seat aconsegueix un benefici rècord de 212 milions el primer semestre

Seat va guanyar 212 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, és a dir, un 62,7% més que entre el gener i el juny de l'any passat, quan va aconseguir 130 milions, segons xifres publicades aquest dimecres pel grup Volkswagen.

La companyia de Martorell atribueix aquesta xifra a un altre rècord: entre el gener i el juny l'automobilística que presideix Luca de Meo va registrar el seu volum més elevat de vendes en una primera meitat d'un any, amb 289.900 vehicles comercialitzats. A més, els ingressos van millorar pel llançament de l'Arona i per la millora en el 'mix' de producte, és a dir, gràcies a la venda de vehicles amb un marge més gran de benefici.

D'aquesta manera, els ingressos de Seat van situar-se en els 5.786 milions d'euros, un 14,5% més que en els primers sis mesos del 2017 i la xifra més alta de l'automobilística en un primer semestre. "Els resultats financers obtinguts en el primer semestre del 2018 mostren l'excel·lent moment que travessa Seat", va apuntar la companyia.

De cara a l'exercici complet, els resultats de Seat dependran "parcialment" dels efectes i els ajustos que la companyia haurà de fer per la posada en marxa del nou cicle d'homologació de consum i emissions europeu, a partir de l'1 de setembre, segons va explicar l'empresa del grup Volkswagen.

Seat accelerarà en aquesta segona meitat de l'any la xifra d'inversions i despeses en R+D per a nous models i incrementarà les activitats de màrqueting amb el llançament del Tarraco i del Cupra Ateca.

Volkswagen preveu dificultats

La matriu de Seat, Volkswagen, també ha presentat els resultats generals del grup d'aquest primer semestre. El grup alemany va guanyar 6.613 milions d'euros, un 2,1% més que un any abans, després de l'augment de les vendes. Tot i això, preveu una segona meitat de l'any més complicada, precisament, per la implementació dels nous tests d'emissions i també pel proteccionisme.

La facturació va millorar el primer semestre fins als 119.377 milions d'euros (un 3,5% més que un any abans), després d'unes entregues rècord a clients que van superar els 5,5 milions d'unitats (+7,1%).

Els comptes de Volkswagen del primer semestre també reflecteixen unes despeses extraordinàries de 1.635 milions d'euros pel dièsel, quantitat que inclou la multa de 1.000 milions d'euros que va imposar al juny la fiscalia de Braunschweig per la manipulació de les emissions. Per això el benefici operatiu va baixar entre el gener i el juny un 8,5%, fins als 8.160 milions d'euros, i la rendibilitat operativa sobre les vendes es va reduir fins al 6,8% (7,7% un any abans). El grup ja ha provisionat fins ara 27.400 milions d'euros per la crisi del dièsel.

El president mundial del grup Volkswagen, Herbert Diess, va dir en la presentació de les xifres que el creixement dels ingressos per vendes i del benefici van ser "molt sòlids" en el primer semestre, però que no poden adormir-se "sobre els llorers" perquè han d'arribar "grans desafiaments" els pròxims trimestres, entre els quals destaca la nova homologació europea i el proteccionisme.

La companyia alemanya ja va anunciar que interrompria la producció en algunes fàbriques després de les vacances d'estiu per no crear més estocs, uns vehicles que esperen aparcats per veure si superen els tests abans de ser comercialitzats.