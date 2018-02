Seat adquireix una ‘start-up’ de lloguer de cotxes per hores

Seat ha entrat en el sector del cotxe compartit amb l’adquisició del 100% de l’emergent Respiro, dedicada al lloguer de vehicles per hores a la ciutat de Madrid, per un import que no va voler revelar.

Fundada el 2010, Respiro factura 1,8 milions d’euros anuals i funciona amb un sistema de pagament per ús. Per accedir als vehicles de la plataforma només cal donar-s’hi d’alta i rebre la targeta de soci que dona accés als cotxes.

L’empresa emergent té una flota de 200 vehicles, entre turismes, monovolums i furgonetes, que lloga per hores a particulars o professionals a totes les zones de Madrid.

Actualment té 23 treballadors, 15.000 usuaris actius i una flota de 200 cotxes elèctrics, híbrids i propulsats amb gas natural comprimit (GNC) i gas liquat del petroli (GLP), que seran substituïts progressivament per vehicles Seat amb GNC. La companyia vol aterrar ara a altres ciutats.

Segons Seat, aquesta adquisició s’emmarca en l’estratègia de convertir-se en un referent en solucions de mobilitat, en aquest cas a través d’“un negoci ja provat” i “amb grans expectatives de creixement”, que a més proporcionarà a la companyia una solució pròpia en el segment del transport alternatiu.

El president de Seat, Luca de Meo, va assegurar que Respiro era “un projecte que els permetrà avançar en el desenvolupament de solucions sostenibles i eficients en l’àmbit de la mobilitat”. “Aquesta adquisició és un primer pas en la nostra aposta per participar en projectes de futur que considerem que marcaran les tendències dels pròxims anys”, va afegir.

El vicepresident executiu de finances, IT i organització de Seat, Holger Kintscher, va subratllar que l’operació significa “un gran pas” perquè és la primera vegada que Seat adquireix una empresa.