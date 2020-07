Seat anuncia 5.000 milions d'inversió a Martorell per fer cotxes elèctrics en cinc anys

Seat ha volgut deixar enrere els dubtes que havien crescut al voltant de la companyia. L'empresa amb seu a Martorell ha anunciat una inversió de 5.000 milions d'euros per als propers cinc anys que es destinaran fonamentalment a impulsar el negoci dels cotxes elèctrics. Aquesta xifra supera en un 52% els 3.300 milions que la companyia va invertir en el període 2015-2020.

Segons ha anunciat la companyia, l'objectiu és poder començar a fabricar cotxes elèctrics a Catalunya a partir del 2025, segons ha anunciat Carsten Insensee, el president interí que lidera la companyia des de la sortida de Luca de Meo. A dia d'avui, els cotxes elèctrics de Seat (tant el Mii com el futur el-Born) es fan en fàbriques a altres països. Per a Insensee, començar a fer cotxes elèctrics el 2025 no és massa tard, ja que les vendes d'aquests vehicles l'any passat van ser encara molt baixes.

Tot i així, la companyia ha assegurat que ells sols no poden impulsar el negoci elèctric i, per això, ha demanat la col·laboració de "totes les administracions". "No ho podem fer sols", ha dit Insensee. Com a exemple, el president de la companyia ha dit que cal més infraestructura de càrrega perquè moure's en cotxe elèctric sigui més pràctic que avui dia. "Hem d'estimular l'ús del cotxe elèctric", ha demanat.

El grup demana que Espanya tingui més energies renovables i més infraestructures per fer arribar el cotxe elèctric "a les masses"

"No hi ha plans per electrificar Espanya -ha afegit Insensee-. Calen noves normes, i molta més energies renovables, i més infraestructures. Sense tot això serà molt difícil fer cotxes elèctrics a Espanya. Això permetria tenir economies d'escala, que en la indústria de l'automoció ho són tot". I ha rematat: "Tot això permetrà que el cotxe elèctric sigui accessible per a les masses, no per a un parell de persones amb diners".

Els dubtes sobre el futur de Seat han crescut amb força en els darrers temps. Tot i els resultats rècord de la companyia en els últims anys, el complicat futur del sector de l'automoció i la falta d'una clara estratègia cap a l'electrificació dels cotxes havien fet créixer l'escepticisme. Tampoc hi ha ajudat els dubtes sobre el posicionament de la marca, els dubtes sobre la permanència de la marca (en algun moment el grup Volkswagen va admetre que es plantejava suprimir Seat i substituir-la per Cupra) i la falta d'un president en plenes funcions.

Sobre la presidència avui la companyia no ha donat gaire detalls. Insensee s'ha limitat a dir que té tot el suport del grup. Però sobre el futur de Seat i Cupra ha quedat clar que el grup d'automoció no es planteja en cap cas suprimir la primera, tot i que sí que aposta amb força per la segona, ja que permet aspirar a nous públics i vendre cotxes amb més marge.