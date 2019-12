Seat bat el seu rècord històric de vendes malgrat l'aturada de la fàbrica de Martorell

L'aturada de la fàbrica de Martorell de Seat per l'incendi a la planta de la seva proveïdora Faurecia a Abrera ha rebaixat la producció en més de 14.000 cotxes. Però, malgrat aquest impacte, entre el gener i el novembre Seat ha batut el seu rècord històric de vendes. Ha venut 542.800 cotxes els primers onze mesos de l'any, una xifra que supera les de qualsevol any sencer des de la seva fundació, fa 66 anys.

L'incendi de Faurecia la nit del 19 de novembre va aturar la fàbrica de Martorell, que fins al dia 27 no va poder posar en marxa la línia 1, que produeix la meitat dels cotxes. Pel que fa a les línies 2 i 3, on es munten l'altra meitat de vehicles, no van entrar en funcionament fins a la primera setmana de desembre.

Les vendes de Seat entre el gener i el novembre són un 10,3% superiors a les del mateix període de l'any passat. Amb els lliuraments d'aquests onze mesos, la marca de Martorell ha superat ja les vendes del seu millor any, el 2018, quan amb 517.600 cotxes venuts ja va superar el seu anterior rècord, assolit l'any 2000.

A més, i malgrat els problemes de producció de finals de novembre, en l'onzè mes de l'any Seat ha venut 44.100 cotxes, un 1,9% més que el mateix mes de l'any passat, que també va marcar el rècord de lliuraments en un mes de novembre, que era de 43.300 unitats.

Del gener al novembre, Seat ha venut 125.700 vehicles al seu primer mercat, Alemanya, un 16,3% més que el mateix període de l'any passat. Al Regne Unit les vendes han augmentat un 8,4% (65.100 cotxes), a Àustria un 6,1% (19.200 cotxes), a Suïssa un 20,5% (12.000 cotxes), a Israel un 2,2% (9.100 cotxes) i a Dinamarca un 47,7% (6.800 cotxes).

A Espanya, i malgrat la debilitat del mercat, que cau un 6%, Seat manté les mateixes vendes de l'any passat amb 109.300 cotxes lliurats. També han augmentat en altres mercats clau com França, amb 34.500 cotxes (+20,4%) i Itàlia amb 24.500 unitats (+28,4%). A Mèxic, el principal mercat fora d'Europa, Seat hi ha venut 22.300 cotxes (+4,9%).

Cupra creix un 74%

Dins de la millora de les vendes de Seat destaca el bon comportament de la seva marca més esportiva, Cupra, que ja ha venut 22.800 unitats des de principis d'any, un 74% més que en el mateix període de l'any passat.

El vicepresident comercial de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths, ha destacat que "el context econòmic desafiant no ha frenat" el seu segon rècord consecutiu ni ha impedit "aconseguir un creixement de doble dígit".