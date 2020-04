Seat planteja un nou ERTO a partir del 27 d'abril per a uns 11.000 treballadors

La companyia d'automoció Seat es planteja presentar un nou expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que s'aplicaria a partir del 27 d'abril i afectaria uns 11.000 treballadors, segons han explicat aquest divendres fonts sindicals.

Aquest nou ERTO, però, no seria per causa de força major, com l'actual, que afecta tota la plantilla, d'uns 14.800 treballadors, sinó per raons de producció. L'empresa es planteja tornar a produir cotxes a Martorell a partir del 27 d'abril, segons les mateixes fonts, però a un ritme molt lent, per la qual cosa s'incorporarien molts pocs treballadors de les línies de producció. La planta de Martorell va aturar la seva producció el 13 de març per la manca de subministraments procedents de la zona d'Igualada, que va quedar confinada.

La direcció de l'empresa manté reunions contínues amb els representants del treballadors per estudiar com s'ha de fer la tornada a la feina. Aquest divendres la direcció ha plantejat al comitè d'empresa aquest nou ERTO, que mantindria les condicions de l'actual, és a dir, amb un complement de l'empresa fins al 80% del sou.

Tornada pausada

La tornada a la feina a la fàbrica de Martorell serà molt lenta i a baix ritme, segons han explicat fonts sindicals, per poder complir amb totes les mesures de seguretat i higiene davant la pandèmia. La data inicial prevista per tornar a muntar cotxes, el 27 d'abril, dependrà, però, de l'evolució de l'epidèmia i del fet que s'hagin pogut adaptar totes les zones de feina a les noves exigències de seguretat i higiene per als treballadors, així com tenir tot el material de desinfecció i tests de covid-19.

La direcció ha plantejat als sindicats una tornada a la feina esglaonada en tres fases que es podrien allargar entre tres i vuit setmanes. L'arrencada seria amb només un torn a cada una de les tres línies de producció i a un ritme més baix del normal (el 33%), amb un càlcul de producció de poc més de 270 cotxes diaris (la producció abans de la crisi era d'uns 2.100 cotxes al dia). En una segona fase s'arribarà al 66% amb dos torns i 640 cotxes al dia; i en la tercera estaran en actiu els tres torns.

Per això està previst que al principi només es reincorpori una petita part de la plantilla i, a més, amb mesures de protecció com mascaretes diàries per als empleats i equips de protecció individual (EPI). També s'analitzen altres mesures perquè no hi hagi concentracions de treballadors en llocs com els vestidors o en les línies de muntatge, o a l'entrada i la sortida de la fàbrica.

En la primera fase, el personal considerat "especialment sensible" no anirà a treballar, com són aquells que tinguin més de 60 anys, les embarassades o les persones amb patologies cròniques de cor i pulmó, malalts de càncer actiu, diabètics o que estiguin prenent tractament immunosupressor, segons han explicat fonts del comitè d'empresa.

Abans d'entrar al centre de treball es farà un autotest de manera presencial o mitjançant una apli i si el resultat és de possible contagi es posarà en contacte el treballador amb el servei mèdic. Però, a més, l'empresa ja ha arribat a un acord amb el ministeri de Sanitat per fer tests als treballadors, segons les fonts sindicals.

Segons l'acord, tota la plantilla comptarà amb mascaretes diàries per treballar i, en els casos en què no sigui possible mantenir la distància de dos metres, es donarà als treballadors pantalles, mascaretes FPP2, granotes d'un sol ús i ulleres de protecció.

Entre altres mesures, es garantirà també que les entrades i les sortides es facin per portes diferents, així com es pujarà i es baixarà per escales diferents per evitar els encreuaments i es tindrà també cura de mantenir la distància als vestidors, els autobusos i la cantina.

De fet, el transport en autobús dels treballadors a la fàbrica es farà al 50% de la capacitat dels vehicles, segons les mateixes fonts, per poder mantenir les distàncies de seguretat, i els menjadors de la fàbrica estaran tancats en la primera i segona fase, amb només menjar per endur.

L'empresa va tancar el 2019 com el seu any rècord en producció, vendes i guanys. El seu president en funcions, Carsten Isensee, va explicar en la presentació de resultats que la companyia treballa per assegurar-se la liquiditat davant la crisi del coronavirus.