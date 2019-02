Seat presenta al MWC el Minimó, un mini cotxe per al ‘carsharing’

El president de Seat, Luca de Meo, ha presentat aquest dilluns al MWC de Barcelona un ‘concept car’ elèctric, un petit vehicle pensat per al ‘carsharing’ o vehicle compartit, amb capacitat per a dues persones però que es pot aparcar al lloc d’una moto.

El nou vehicle, anomenat Minimó, forma part de l’aposta de la marca de Martorell per la mobilitat urbana, després que fa uns mesos presentés el seu patinet elèctric. A la presentació del nou vehicle hi han assistit el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.

El nou vehicle es presenta com una solució per a la mobilitat urbana que permetrà disminuir les emissions i rebaixar els costos dels operadors de ‘carsharing’, ja que el seu sistema de 'battery swap' permet canviar la bateria en només quatre minuts i no cal tenir el cotxe parat mentre es fa la recàrrega. Això pot suposar un estalvi en els seus costos de fins al 50% per als operadors de 'carsharing', segons Seat.

Aquest vehicle té una autonomia d'uns 100 quilòmetres. De Meo ha ressaltat el paper de Seat dins del grup Volkswagen per liderar les noves solucions de mobilitat a les ciutats després del llançament de patinet eXS KickScooter i ara el Minimó, un vehicle que incorpora la seguretat i el confort del cotxe, però amb l'agilitat i facilitat d'aparcament de la moto, segons Seat.

De fet, la marca de Martorell ha estat escollida com la filial líder dins del grup Volkswagen per a definir l'estratègia i oferir productes per a la micromobilitat urbana.

651x366 Seat presenta al MWC un mini cotxe per al ‘carsharing’ / FRANCESC MELCION Seat presenta al MWC un mini cotxe per al ‘carsharing’ / FRANCESC MELCION

El vehicle fa 2,5 metres de llarg i 1,24 metres d'ample, i ocupa 3,1 metres quadrats, enfront dels 7,2 metres quadrats que ocupa un cotxe normal. Això permet aparcar-lo en places reservades per a motos.

Cotxe connectat

Luca de Meo ha indicat que la micromobilitat urbana, per sota dels 10% quilòmetres, suposa pràcticament el 60% de la mobilitat i ha reiterat l'aposta de Seat per ser un "proveïdor de mobilitat" amb productes dissenyats per a trajectes curts. "El grup Volkswagen i les seves marques utilitzaran les nostres solucions a tot el món", ha dit De Meo. De Meo ha destacat també la tradició de Barcelona en el disseny i producció de motocicletes.

El president de Seat ha destacat en la presentació la importància que el software i les aplicaciones tenen cada cop més en la indústria del motor, i ha recordat que la seva companyia, amb Telefónica, ha començat a fer proves de connectivitat 5G.

El 'concept car' presentat aquest dilluns també incorpora elements tecnològics de connectivitat. "El Minimó és un vehicle hiperconnectat 5G", ha indicat el president de la companyia. El vehicle porta Android Auto i permet als ocupants connectar els seus mòbils sense cables.

Per exemple, el cotxe té capacitat de reconèixer si el conductor té 16 anys o més de 18 i adaptar així la seva velocitat màxima, de 45 a 90 quilòmetres per hora, per exemple. A més, amb l'assistent de Google el conductor pot interactuar amb la veu amb el vehicle sense treure les mans del volant i la vista de la carretera.

Laboratori de software

A més, el president de Seat ha anunciat també la creació d'un 'software house' de Seat a Barcelona, un laboratori que crearà productes de software per a la digitalització de l'automòbil, i per al que la marca ja està buscant un centenar de professionals. Aquest centre desenvoluparà productes de software tant per a Seat com per a vendre a altres marques del grup i també a tercers, segons fonts de la companyia automobilística.

Així, Seat crearà un nou laboratori per a solucions de software al que s'hi sumarà el Metropolis:Lab, el centre d'innovació que la companyia té al Barcelona Tech City en el que s'estudien les aplicacions de mobilitat.

Seat defineix aquest nou laboratori com un centre d'excel·lència que donarà feina a més de 100 especialistes i treballarà oper impulsar tant a Seat com al grup Volkswagen la transformació digital i augmentar l'eficiència amb la digitalització de processos, a més de reforçar nous models de negoci al voltant de conceptes com la mobilitat,connectivitat i digitalització de l'automòbil.

Respecte a la cobertura d'aquest centenar de llocs de feina, Seat ha indicat que busca tant interna com externament el talent òptim per a situar aquest centre com a punta de llança de la digitalització a Barcelona.