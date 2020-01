Seat bat el seu rècord de producció el 2019 i frega les 600.000 unitats

L'any 2019 ha sigut l'exercici en què Seat ha batut tots els seus rècords. La companyia, que va vendre 574.100 cotxes, gairebé un 11% més que l'any anterior, també va batre el seu rècord de producció, amb 592.019 unitats de la marca fabricades, cosa que representa un increment del 12,1% respecte al 2018.

La xifra de producció, que ja frega les 600.000 unitats, inclou els vehicles Seat fabricats a la planta de Martorell i els que es produeixen a la resta de fàbriques del consorci Volkswagen. De la planta del Baix Llobregat en van sortir 500.005 cotxes, la màxima producció des de l'any 2000, quan se'n van fer 516.000, i un 5,4% més que el 2018, quan se'n van fabricar 474.300, segons ha informat la companyia.

Aquestes dades situen Martorell com la fàbrica amb més producció d'Espanya i la segona d'Europa. Unes xifres rècord que s'han aconseguit malgrat ser un any complicat a causa de la caiguda de les vendes d'automòbils a Espanya i les aturades que va patir la planta, com la de de la vaga del 18 d'octubre, que va paralitzar la producció pels problemes de logística derivats dels talls de trànsit. A més, al novembre un incendi a les instal·lacions de l'empresa proveïdora Faurecia també va obligar a aturar la producció i es van deixar de fabricar uns 14.000 cotxes.

Martorell, on treballen més de 7.900 persones, és "una de les fàbriques més modernes i competitives de la indústria europea de l'automòbil", segons el vicepresident de producció i logística de Seat, Christian Vollmer. A la planta es produeixen uns 2.300 cotxes al dia, és a dir, un automòbil cada 40 segons, i està treballant al 90% de la seva capacitat. Aquesta planta té tres línies. A la primera s'hi fan l'Ibiza i l'Arona. D'aquests models se'n van fer 264.854 unitats el 2019 (+14,5%). A la línia 2 es van fabricar 153.864 unitats del León (-3,5%). Per al 2020 s'espera que augmenti la producció d'aquest últim perquè s'hi farà el nou model i el Cupra Formentor. La línia 3 va tancar l'any amb 81.287 cotxes del model Audi A1 (-2,8%).

Producció fora de Martorell

Però, a més, Seat també produeix en cinc fàbriques més del grup Volkswagen. A Kvasiny (República Txeca), es van fabricar 98.370 unitats del model Ateca (+8,3%); i a Wolfburg (Alemanya), on hi ha la seu central del consorci Volkswagen, es van produir 38.835 unitats del Tarraco, una xifra que no es comparable a l'any anterior perquè la fabricació del 2018, de 2.660 unitats, va iniciar-se a final de l'exercici.

A més, a Palmela (Portugal) es van fer 23.021 unitats de l'Alhambra (+17,5%) i a Bratislava (Eslovàquia) s'hi fa el Mii, que amb 11.547 unitats va perdre un 19,7% de producció, un descens que es va produir perquè la fabricació va parar a mig any i es va reprendre, amb el Mii elèctric, al novembre. També es van produir 1.506 unitats del Toledo a Mladá Boleslav (República Txeca), que es va deixar de fer al febrer.

A la planta alemanya de Zwickau s'hi han fet les primeres 22 unitats de les pre-sèries del model el-Born, el futur cotxe 100% elèctric de la marca que sortirà a la venda d'aquí poques setmanes. Aquest cotxe forma part de l'ofensiva elèctrica de la marca, juntament amb el Mii, que també és 100% elèctric, i amb les versions híbrides endollables del nou León i el Tarraco, i els Cupra León i Formentor.