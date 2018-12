Seat supera la falta de motors i eleva un 13% la producció fins al novembre

Seat pràcticament ha superat la falta de motors que va comportar la nova normativa d'emissions WLTP i que es temia que podia afectar la producció, i entre el gener i el novembre ha lliurat ja 492.300 cotxes, una xifra que és un 13% superior a la del mateix període de l'any passat, segons ha informat la companyia aquest divendres.

De fet, la producció fins al novembre ja supera la de tot l'any passat, quan se'n van fabricar 468.400, i va camí de batre un rècord històric amb la màxima producció de la marca de Martorell en els seus 68 anys d'història.

La producció al mes de novembre va arribar a les 43.300 unitats, un 7% més que el mateix mes de l'any passat.

L'entrada en vigor de la nova normativa d'emissions WLTP va provocar un coll d'ampolla al consorci Volkswagen en la producció de motors, cosa que va fer témer un impacte en la producció per la falta de propulsors a les cadenes de muntatge.

De fet, a l'altra fàbrica del consorci alemany a Espanya, la de Volkswagen a Landaben (Navarra), s'ha hagut d'aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per la falta de motors, cosa que no ha passat a Seat perquè, per la flexibilitat d'hores, s'ha pogut pactar amb la plantilla i regular la producció.

Segons el vicepresident comercial de Seat, Wayne Griffiths, "amb el 90% de la gamma de motors ja disponible, la situació generada per la nova normativa WLTP està tornant a la normalitat". Griffiths assegura que s'està "a les portes de completar un exercici excepcional i aconseguir el millor resultat de vendes de la història de Seat".

Un mes abans d'acabar l'any, Seat ja ha superat el rècord històric de les seves vendes a Alemanya, el Regne Unit, Àustria, Israel i el Marroc. A Alemanya, que és el primer mercat de la marca de Martorell, les vendes han crescut un 14%, fins als 108.200 vehicles; al Regne Unit s'han venut 60.100 cotxes (un 14,8% més); a Àustria, 18.100 (9,3% més); a Israel, 8.900 (7,1% més), i al Marroc, 2.000 (un 11,7% més).

Vendes a Espanya com abans de la crisi

A Espanya, Seat ha superat els 100.000 cotxes venuts aquest any, una fita que no s'assolia des de l'any 2007, just abans de l'inici de la crisi. Les vendes a l'Estat han crescut un 16,8%, fins als 104.000 vehicles lliurats, que els consoliden com a marca líder a Espanya, amb els models León i el Ibiza encapçalant el rànquing de matriculacions.

Les vendes també han crescut en altres mercats clau, com França (+28,7%), Itàlia (+14,6%), Portugal (+19,4%) i Bèlgica (+24,9%). A Algèria, on la marca munta els seus vehicles a la fàbrica del grup Volkswagen, les vendes s'han quadruplicat: han passat de 4.400 cotxes el 2017 a 18.400 el 2018.