Seattle i Amazon, un matrimoni que no era perfecte

A l’agost hi havia un tipus de turisme inesperat a Seattle, i no tot era per pujar pels carrers de fort pendent de la ciutat fins al Park Kerry a comptar les fumeroles dels molts incendis descontrolats que hi havia a tota la costa del Pacífic. L’altra opció singular que ofereix Seattle és el turisme empresarial, que visita les grans seus de companyies globals com ara Boeing, Microsoft, Starbucks o Amazon.

En una ciutat de 600.000 habitants (a part de l’àrea metropolitana), on dominen els empleats d’alt nivell tecnològic, és freqüent sentir parlar d’aquests joves coneguts com a earliers (avançats). El que aquest col·lectiu crea als campus empresarials o el que tenen abans que ningú s’acaba escampant per tot el món. Viuen en cases amb assistents tipus Alexa que controlen els llums i les persianes i atenen tota mena de preguntes i encàrrecs (com els retards de l’avió, per exemple).

La contrapart és la relació entre la ciutat i una companyia tan extensa, que fa que es parli de company town i que alimenta una tendència a acusar una empresa tan dominant de tots els mals de la ciutat.

Visitar Amazon és un pèl desconcertant. La seva seu no té un nom lluminós al terrat. Saps que ets a Amazon quan t’expliquen què és aquell conjunt de 40 gratacels en uns terrenys que va comprar, quan estaven deserts, Paul Allen, cofundador de Microsoft, mort aquest octubre. El campus vertical acull 45.000 empleats distribuïts en tota mena d’edificis, tant d’alçada com de règim de lloguer o propietat. Quan preguntes quanta gent pot cabre a l’edifici més alt, et diuen que no hi ha ningú, que només hi ha servidors de la companyia, i que desprenen prou energia per escalfar els altres 39. Ah! I hi ha 6.000 gossos, perquè la companyia vol que els empleats, si cal, se sentin acompanyats de la mascota. Qüestió de rendiment.

L’acollida al visitant convidat es fa en unes esferes de vidre que acullen 40.200 plantes i arbres de tot el món perquè l’exèrcit multicultural trobi el seu espai. Tots els empleats van amb un escapulari de la credencial que porta ribets de diferents colors. No indiquen departament ni jerarquia, sinó antiguitat a l’empresa. I això no és banal: si saps que les accions d’Amazon han passat en pocs anys de 300 dòlars cada una a 1.800, ja pots calcular els guanys acumulats de l’interlocutor, atès que bona part de la remuneració es fa en accions. ¿Quina millor manera de creure en la teva feina? Esclar que aquesta fidelitat està, diguem-ne, coaccionada, perquè les remuneracions estan bloquejades durant un cert temps, no fos cas que es caigui en la temptació de fer el salt cap a la competència.

La mostra anticipada ( earlier ) del que prepara Amazon és d’impacte: el súper de compra i marxa Amazon Go. Entres amb el mòbil, de manera invisible et creen una identificació (uns petits punts vermells al sostre indiquen que estàs en zona d’intel·ligència artificial intensiva) i cada producte posat al sac va directe al teu compte de compra de la companyia. ¿I si fas canvis? Doncs es resta automàticament el producte i se suma el substitut. Surts com si sortissis del metro. Tot cobrat. Pregunta que no responen: ¿Amazon vendrà la patent a les grans distribuïdores o l’anunci que farà més de 3.000 botigues iguals és l’inici de la seva xarxa mundial de súpers i d’una nova etapa en què deixarà de ser una companyia sense presència física? ¿Com aplicarà la seva ja contrastada capacitat de fixar preus al proveïdor? ¿Quina part de l’IPC arribarà a controlar?

Buscant una segona seu

Val la pena, tanmateix, centrar-se en un detall. La direcció de personal està reduint les facilitats i els bons de menjar a la seu de la companyia. Raó: donar feina als restaurants del voltant. Tan sols un indici, potser sí, però suficient per entendre que la relació que té un gegant amb els qui no hi estan relacionats genera conflictes. I això que amb xifres oficials Amazon ha generat a la ciutat prop de 38.000 milions de dòlars de benefici en 10 anys, una quantitat que equival a un retorn d’1,40 dòlars per dòlar de negoci de la companyia.

¿Per què Amazon vol obrir dues noves seus que acolliran 50.000 empleats més (inclou trasllats)? Perquè sap que a Seattle hi ha malestar amb els efectes negatius, el més evident dels quals és el de la gent que viu al carrer o als cotxes (si té feina).

Amazon ha fet públic que la seva seu es repartirà entre dues localitzacions: Long Island, a Nova York, i Arlington, a Virgínia. La presa d’aquesta decisió ha estat llarga: la multinacional va fer públiques les seves condicions per triar seu i va preseleccionar 20 ciutats... I molta informació prèvia per a la companyia de qui els estima i qui no tant. A aquest últim grup s’hi podria afegir l’administració Trump, en sigui conscient o no. Amb la política restrictiva de visats, molt del talent (sobretot asiàtic) que espera entrar-hi ja s’ha instal·lat a Vancouver (a dues hores en tren i 30 minuts en avió de Seattle), on el campus d’Amazon acull 4.000 empleats.

Vancouver comparteix amb Seattle les fumeroles, però també un fort moviment especulatiu immobiliari. Amazon s’assegura que s’esvaeixi el complex de company town en aquestes macrourbs. Falta saber què hi aportaran els earliers.