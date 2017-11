El forat de la Seguretat Social s'eixampla: suma 660 milions de dèficit respecte al setembre de l'any passat

El dèficit del sistema de la Seguretat Social va continuar creixent al setembre. Segons les dades d'execució pressupostària publicades aquest dimarts pel ministeri d'Hisenda i Funció Pública, les administracions del sistema de la Seguretat Social van registrar un dèficit de 6.848 milions d'euros, que són 662 milions més que el mateix mes de l'any anterior i que s'eleva fins al 0,59% del PIB. Aquest percentantge és superior del que representava el mateix mes de l'any 2016, quan el seu dèficit suposava el 0,55% del PIB.

El sistema del qual depenen les pensions, doncs, continua sent un llast per als comptes públics de l'estat espanyol, ja que eixampla el seu forat mentre administracions com ara les comunitats autònomes han aconseguit passar de més de 2.000 milions de dèficit el setembre de l'any passat a 992 milions de superàvit aquest any. Així, el conjunt de les autonomies van arribar a un superàvit que s'acosta a un 0,1% del PIB espanyol (una xifra que es reduirà a finals d'any quan es carreguin despeses com ara la farmacèutica). Catalunya, per la seva banda, va registrar un superàvit de 140 milions d'euros, mentre que l'any anterior havia tingut 554 milions de dèficit.

El dèficit de l'administració central – l'altra gran incomplidora– va superar els 17.110 milions d'euros, una reducció considerable respecte al mateix mes de l'any anterior, quan havia sigut de 27.078 milions. Tot i això, el desviament s'eleva a l'1,47% del PIB, ja per sobre de l'objectiu que s'havia fixat per a finals d'any de l'1,1% del PIB.

En conjunt, el dèficit de les administracions públiques (sense les corporacions locals) va arribar a l'1,95% del PIB els tres primers mesos de l'any. El mateix període de l'any passat se situava en el 3,16% del PIB.