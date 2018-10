Serra al·lega que els augments de sou a CatalunyaCaixa eren "prudents" i que tenien l'aval del Banc d'Espanya

L'expresident de Catalunya Caixa Narcís Serra ha defensat la legalitat dels augments de sou a l'entitat durant el judici que s'està celebrant a l'Audiència de Barcelona. Segons Serra, les retribucions fixades eren "relativament prudents", tenint en compte la mitjana del sector, i comptaven amb el "suport" del Banc d'Espanya. "Les decisions del 2010 es van prendre amb el suport del Banc d’Espanya, que ens considerava una entitat fonamentalment sòlida", ha assegurat Serra.

La fiscalia demana per a Serra i per a Adolf Todó quatre anys de presó pels augments de sou dels exdirectius aprovats quan l'entitat ja estava en una situació econòmica delicada, i que es van mantenir després que rebés les injeccions de diners del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que també exerceix l'acusació en el judici.

Serra ha justificat el fitxatge de Todó i Jaume Masana a finals del 2007 per donar "un nou rumb" a l'entitat. Segons el fiscal Fernando Maldonado, tot i que CatalunyaCaixa ja havia registrat pèrdues aquell any, el 2008 Todó i Massana van ingressar 600.000 i 371.000 euros anuals respectivament en retribucions fixes, que la fiscalia considera "desproporcionades" tenint en compte la situació econòmica de CatalunyaCaixa i el context de crisi general.

L'expresident ha explicat que quan van contractar Todó volien "el millor equip directiu possible". Ha assegurat que li "preocupava" l'increment retributiu que implicava la seva arribada, tenint en compte que el sou de l'equip directiu que sortia era inferior, i que per això finalment es va acordar que el sou del nou director general anés pujant progressivament fins a arribar "a la mitjana del sector".

Entre el 2009 i el 2011 la fiscalia calcula que Todó va arribar a percebre 1,3 milions d'euros tenint en compte les retribucions fixes i les variables. El juliol del 2010 CatalunyaCaixa va rebre una injecció de 1.250 milions d'euros del FROB. Segons Serra, els augments de sou que va rebre Todó el 2010 estaven justificats per reconèixer la seva "feina ingent" al capdavant de l'entitat per capitanejar la fusió i la injecció de diners públics. "Volíem que se sentís reconegut i que tenia el nostre suport", ha explicat Serra.

Sensació de "remuntada"

Serra també ha assegurat que la percepció tant de l'entitat com del ministeri d'Economia era que l'any 2010 la situació econòmica "remuntava": "Ningú podia preveure el que va passar el 2011, ni nosaltres ni el Banc d'Espanya", ha manifestat Serra, que ha admès que la situació dels actius immobiliaris de l'entitat ja s'havia depreciat però no de manera tant forta com va passar a finals d'aquell any.

Segons l'expresident, els dictàmens del FROB i del Banc d'Espanya indicaven que l'entitat era "fonamentalment solvent": "Les decisions del 2010 les vam prendre amb el suport del Banc d'Espanya, que ens considerava una entitat sòlida", ha assegurat Serra, que també ha recordat que ni la consultora ni la comissió de control van fer cap observació sobre les retribucions de l'entitat.

"¿Alguna de les assessories va posar en dubte alguna de les retribucions? ¿Algun organisme públic els hi va dir que no podien fer-ho o que impugnarien els acords?", li ha preguntat el seu advocat defensor, Pau Molins. "Absolutament, no", ha assegurat Serra, que ha recordat que el Banc d'Espanya els feia altres "observacions", però mai va entrar en aquest tema i que si haguessin estat una entitat "insolvent", com manifesta la fiscalia, el FROB mai els hauria injectat diners públics.