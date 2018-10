Serra defensa els sous de CatalunyaCaixa

“No me’n penedeixo perquè el que vaig fer és el que havia de fer”, deia l’expresident de CatalunyaCaixa Narcís Serra ahir abans de començar el judici pels augments de sou a l’entitat, pels quals ell, Adolf Todó i 39 membres de l’excúpula del banc s’enfronten a quatre anys de presó. Serra i Todó declararan dijous que ve. Ahir les seves defenses van demanar anul·lar la vista i que l’augment del salari fix acordat el 2010 no formi part del judici perquè no es va avaluar en la investigació. També van qüestionar la legitimitat de la CUP com a acusació popular i van demanar una rebaixa de la fiança dels 9,5 milions a 2,5 milions.