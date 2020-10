Service Point busca més inversions després de comprar Scytl

Service Point Solutions va sorprendre tothom quedant-se Scytl, l’empresa catalana de vot electrònic, tal com va avançar aquest diari. La sorpresa ve del fet que Service Point és una empresa de reprografia, és a dir, es dedica a la impressió de documents de tota mena. Però això segurament s’ha acabat: després de quedar-se amb Scytl, els propietaris de Service Point (la irlandesa Paragon) es plantegen convertir la companyia en una plataforma d’inversions des d’on comprar més empreses que acompanyin Scytl en aquesta nova etapa. Així ho explica Laurent Salmon, president de Service Point des de fa cinc anys en representació de Paragon, grup del qual també és director financer.

Els serveis de reprografia de Service Point, als quals s’ha dedicat des del 1969, passarien precisament a mans de Paragon, que té altres divisions dedicades a aquesta especialitat. En tot cas, Scytl conservarà tant la seu a Barcelona (“No tindria sentit canviar-la: perdríem el know how i el que hem comprat”, diu Salmon) com la marca i els llocs de treball.

Scytl va acabar entrant en concurs de creditors després d’acumular un deute de 75 milions a causa dels problemes amb què es va trobar a l’hora d’expandir el negoci del grup. Finalment, la companyia catalana ha caigut a mans de Service Point, controlada per Paragon, després que els creditors acceptessin perdre gairebé tot el que els corresponia: només han cobrat 3 milions, de manera que han perdut el 96% del que havien prestat a Scytl.

147 milions a la caixa

Una de les possibilitats que s’obre és que els nous propietaris capitalitzin la companyia, per exemple injectant-hi diners directament: “Paragon té 147 milions d’euros en metàl·lic a la caixa i això és més que suficient per sustentar un negoci com Scytl”, diu Salmon. Si no, l’alternativa (que el directiu insinua que és més probable) és treure més capital de Service Point a borsa. Actualment, el 81% de les accions de la companyia estan en mans de Paragon i només el 19% cotitza als mercats. “Tenir una empresa a borsa i que tan poques accions cotitzin no té cap sentit. Prefereixo tenir el 20% d’un pot gran que doni diners que el 100% d’un pot petit que en perd”, resumeix.

De tota manera, en qualsevol dels dos casos els diners podrien servir per sanejar i fer créixer Scytl o per dotar Service Point de més capacitat per a futures adquisicions.