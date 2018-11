Sis de cada deu empreses consideren insatisfactòries les seves polítiques salarials

Les empreses espanyoles tenen un ampli marge de millora en matèria salarial. Segons un informe presentat aquest dimarts per la Fundació Factor Humà, sis de cada deu companyies creuen que les accions que han aplicat per aconseguir polítiques salarials més equitatives han estat insatisfactòries. A més, un 60% de les firmes enquestades no compten amb espais de participació vinculats a la millora del sistema de retribucions.

"Les diferències entre el sou més baix dins una empresa i el dels alts directius és molt elevat", ha assenyalat Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà. Malgrat tot, l'informe també posa de manifest altres preocupacions dins el món empresarial.

Una és la relació d'igualtat entre homes i dones. Tan sols el 65% de les societats creuen que han aplicat mesures d'èxit per eliminar la bretxa de gènere i una de cada tres assegura que no disposa de mecanismes per assegurar una representació adequada de dones als llocs directius. Fornés argumenta que el problema es deu "a la cultura empresarial" que s'ha instaurat. D'altra banda, Esther Sánchez, membre del consell assessor de la fundació, ha opinat que l'única manera de combatre les desigualtats de gènere als òrgans de direcció és "que l'acomiadament dels mitjans i alts directius sigui lliure".

Alhora, el document revela que el 70% de les empreses disposa de procediments per a la prevenció i el tractament de l'assetjament, un camp en què "encara queda molta feina per fer", apunta Sánchez. A part, la meitat de les organitzacions troben a faltar informes o comunicats publicats de manera periòdica sobre qüestions ètiques.

Les pimes han de fer un esforç més gran

Dins el document publicat per la Fundació Factor Humà, es fa evident que les pimes són les que tenen més marge de millora. Un dels aspectes en què aquesta diferència es fa més evident és en la flexibilitat horària i la conciliació entre la vida laboral i la familiar. Tan sols el 39% de les petites i mitjanes empreses han impulsat accions per equilibrar la rutina personal i professional, un percentatge que és superior a les grans.

Alhora, la igualtat d'oportunitats a les pimes es valora de manera més negativa que a les grans corporacions. No obstant això, els grans grups també tenen aspectes a polir: és el cas de l'ètica i el bon govern o el foment de la innovació i la creativitat.

Un estudi que vol ser referent

L'estudi, que porta per nom 'Baròmetre del factor humà', és la primera anàlisi que valora l'opinió dels treballadors en l'àmbit espanyol. Per elaborar-lo, s'han recollit dades de 86 organitzacions d'arreu d'Espanya, que representen al voltant de 152.000 treballadors de sectors molt diversos. D'aquestes, un 33% tenien menys de 50 treballadors, un 17% entre 50 i 250 i el 50% restants entraven en la categoria de gran empresa. Anna Fornés, directora de la fundació, ha explicat que l'informe "té molt recorregut" i que "es posa a disposició de qualsevol empresa".

En l'informe hi han participat societats tant públiques com privades. És el cas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que recentment ha adoptat algunes decisions en base a aquest document. "El baròmetre ens ha servit per elaborar el pla de responsabilitat social 2016-2020", ha apuntat Juliana Vilert, directora d'organització i persones de FGC.

Una altra de les empreses presents a l'acte de presentació ha sigut la multinacional Everis, especialitzada en consultoria. Pablo Lozano, responsable de persones de Catalunya, València i l'Aragó, ha reconegut que algunes de les preguntes els van propiciar informació "que reafirmaven els punts en què s'havia de treballar". En aquest sentit, Everis va implementar noves mesures de flexibilitat horària i teletreball.