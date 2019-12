'Sorpasso' del PIB de Madrid al de Catalunya

El sorpasso econòmic de Madrid a Catalunya finalment ha arribat. El PIB de la Comunitat de Madrid ja supera el de Catalunya, que fins ara ocupava la primera posició a Espanya, després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi revisat les dades del 2018. Concretament, l'economia madrilenya va tancar l'any havent generat 230.794 milions d'euros, mentre que la catalana es va situar en 228.682 milions (en l'estimació anterior l'INE havia elevat la xifra a 231.277 milions).

L'economia madrilenya ja havia superat la catalana durant alguns dels pitjors anys de la crisi, el 2012 i el 2013, però més endavant aquesta tendència es va revertir. El 2018 tots dos territoris van representar el 38,2% del PIB de tot l'Estat, que va sumar 1,2 bilions. Madrid representa el 19,2% de l'economia espanyola, mentre que Catalunya suposa el 19%. A molta distància, la tercera comunitat amb més PIB és Andalusia, amb 160.621 milions d'euros.

Per què han canviat d'aquesta manera les dades? "Almenys cada cinc anys s'han de fer revisions de caràcter extraordinari de les sèries completes de resultats que garanteixin l'actualització de fonts estadístiques i mètodes d'estimació", ha explicat l'INE a través d'un comunicat. En aquest cas, les principals modificacions han sigut integrar els resultats actualitzats dels comptes de les administracions públiques, revisar els del sector institucional de les institucions financeres o els agregats de formació bruta de capital.

Amb la revisió del PIB regional, l'INE també ha capgirat les dades de creixement econòmic del 2018, el 2017 i el 2016. Després d'aplicar la nova metodologia, l'oficina estadística determina que l'economia catalana va créixer un 2,2% l'any passat, per sota del 2,4% del conjunt de l'Estat i el 3,1% de Madrid. Això implica una dècima menys respecte al càlcul anterior, que la situava en el 2,3%. A més, l'INE també ha rebaixat fins al 2,5% el creixement de l'economia catalana en el 2017, que havia situat anteriorment en el 3,2%.

Malgrat l'eufòria amb què es va llegir la notícia en diferents àmbits, el cert és que en PIB per càpita Madrid porta lustres per davant de Catalunya. Tampoc sembla gaire encertada la hipòtesi que apunta el Procés sobiranista com a causant d'aquest suposat daltabaix econòmic. Les últimes dades disponibles han tornat a tombar el catastrofisme vinculat a aquesta qüestió: el Col·legi d'Economistes va presentar un estudi la setmana passada on certificava que l'economia catalana ha crescut per sobre de l'espanyola des del 2017, coincidint amb els moments més convulsos del conflicte polític.

A més, les dades que s'han anat coneixent de vendes en grans superfícies, el consum dels turistes, el creixement de les fires i el sector de l'automoció han demostrat que, tot i que Catalunya potser sí va patir algun impacte que feia minvar el seu creixement, mantenia o milloraven la seva situació respecte als mesos precedents. Aquestes dades contradeien un cop més els mals auguris que havien fet diferents institucions.

Durant els últims anys, múltiples veus d'economistes i patronals catalanes han assenyalat que la comparació entre Catalunya i Madrid es veu dificultada per un aspecte clau: Madrid és la comunitat amb més dèficit fiscal, però es beneficia d'una concepció de les infraestructures de l'estat radials –que sempre beneficien la comunitat encara que es comptabilitzin en altres territoris– i d'una política econòmica que prima els interessos de la capital. A Catalunya no només no hi ha aquest efecte de capitalitat sinó que, a més, el dèficit fiscal es manté any rere any, cosa que fa que el Principat sigui una de les comunitats més castigades per la manca d'inversions.

El PIB cau a Espanya

Al marge de la rivalitat interregional, en el conjunt d'Espanya l'economia ha frenat fins a un creixement del 2% durant el 2019. Així ho indica el Banc d'Espanya, que recorda que el creixement va ser l'any passat del 2,4%; el govern espanyol havia previst que es tanqués l'any amb una dècima més de creixement. La dada arriba el mateix dia que s'ha sabut que a Alemanya es preveu que en l'últim trimestre de l'any el PIB caigui un 0,1%, just després que en el tercer trimestre s'evités in extremis l'entrada oficial en recessió de la primera economia d'Europa.