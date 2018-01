Starbucks s'afegeix a la pugna per les càpsules de Nespresso

260x366 Un cafè de Starbucks Un cafè de Starbucks

Han passat més de sis anys des que Marcilla va desafiar Nespresso quan es va infiltrar en el seu sistema de cafeteres domèstiques llançant al mercat una càpsula monodosi compatible. Des de llavors, després del pas pels jutjats, han estat diferents marques les que s'han animat a fer-li la competència a la marca de Nestlé, mentre que aquesta companyia insistia a vendre els seus cafès en els seus propis canals de venda (internet o botigues) i s'ajudava de populars campanyes publicitàries. L'últim a fer-ho ha estat el gegant nord-americà Starbucks, que des d'avui ven a Espanya també càpsules compatibles amb les cafeteres de Nespresso.

"Els nostres clients volen gaudir del millor cafè allà on siguin, com demostra l'alt volum de cafès per emportar-se que estem servint a les nostres botigues a Espanya des de fa més de 15 anys", ha explicat el director general de Starbucks a Espanya i Portugal, Álvaro Salafranca, segons ha recollit Europa Press.

Starbucks, que no destaca pels seus baixos preus, posarà a la venda les seves càpsules a un preu de 3,95 euros per cada caixa de deu unitats, cosa que vol dir que competirà en la franja de preus de Nespresso. I es quedarà lluny encara d'algunes marques que es poden trobar als supermercats.

El grup americà destaca que les càpsules contenen els millors cafès 100% aràbiga d'origen ètic i torrat natural. La de Starbucks és una nova aposta per entrar en un nínxol de mercat que ja concentra el 40% de la facturació del sector a Espanya, i això que només ven el 15% del volum de cafè venut.

Els establiments de Starbucks sí que introduiran a les seves botigues un servei de reciclatge integral de càpsules. Altres companyies han preferit fer càpsules biodegradables.