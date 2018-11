El Suprem considera abusives tres clàusules dels bitllets d'Iberia

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat que tres clàusules incloses en els contractes de compra de bitllets de l'aerolínia Iberia són abusives. Tal com ja havien fet anteriorment l'Audiència de Madrid i un jutjat mercantil de la capital espanyola, el Suprem dona la raó a l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que va posar una demanda a l'empresa el 2011 en què sol·licitava la supressió de les clàusules.

En concret, l'alt tribunal considera abusiva la clàusula que permetia a Iberia canviar, "en cas de necessitat", certes condicions de transport estipulades al bitllet, com ara les escales o la companyia que efectuava el vol. Els magistrats qualifiquen la clàusula de massa ambigua i creuen que pot ser interpretada en contradicció amb la normativa europea, que considera que aquestes modificacions de les condicions de viatge han d'estar motivades només per "circumstàncies extraordinàries".

Així mateix, el Suprem anul·la la clàusula que eximia de tota responsabilitat l'aerolínia en cas de pèrdua de connexió entre dos vols. El tribunal admet que hi pot haver casos en què l'aerolínia no en sigui responsable, però considera que el redactat és massa genèric i eximeix la companyia de compensacions en tots els casos, un fet que –a criteri dels jutges– suposa una desprotecció excessiva del consumidor.

Finalment, els magistrats anul·len la clàusula 'no show', que permetia cancel·lar tots els trajectes comprats i pagats per l'usuari en cas de no utilitzar-ne algun. Aquest fet és habitual quan un passatger adquireix un vol amb escales perquè és més barat però finalment no acaba pujant a tots els vols que ha adquirit. "La clàusula en qüestió suposa un desequilibri de drets i obligacions contrari a la bona fe", ja que al consumidor no se'l pot privar d'utilitzar un servei si l'ha pagat, segons la sentència.