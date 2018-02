El Suprem estableix que siguin els clients i no els bancs els que paguin els impostos de les hipoteques

El Tribunal Suprem ha dictaminat aquest dimecres que són els clients i no la banca els que han de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) en la constitució d'hipoteques.

D'aquesta forma, l'alt tribunal rectifica la sentència d'una jutge de Granollers, que fa un any va establir que els bancs havien de pagar els impostos i el notari quan es constitueix una hipoteca o, com a mínim, negociar-ho amb el client enlloc d'imposar-ho "unilateralement". Aquesta sentència es va interpretar com un nou cop a la banca, ja que va arribar mesos després que el Tribunal Superior de la Unió Europea obligués tots els bancs a tornar els diners de les clàusules terra als seus clients.

Ara, la sentència del Suprem estima en part els recursos presentats per la banca i estableix que per a la constitució del préstec, el pagament dels impostos correspon al titular de la hipoteca. En canvi, el cost del notari l'hauran de pagar "a parts iguals" el prestatari i el banc.