El Suprem considera "usura" els interessos desproporcionats de les targetes 'revolving'

El Tribunal Suprem ha declarat aquest dimecres usurari l'interès del 27% aplicat per Wizink a una targeta de pagament ajornat o revolving. El tribunal ha considerat que aquest tipus d'interès supera "en gran mesura" l'índex pres com a referència i, per tant, és manifestament desproporcionat, per la qual cosa ha de ser anul·lat i l'entitat financera ha de compensar el client afectat.

En una sentència de la sala civil, el Suprem confirma una sentència prèvia de l'Audiència Provincial de Santander, que condemnava l'entitat a retornar les quantitats cobrades en concepte de capital prestat. Les associacions de consumidors han celebrat la decisió del Suprem i han obert la porta a iniciar accions col·lectives als tribunals contra les empreses que ofereixen aquest tipus de targetes.

Segons el Suprem, no es pot justificar la fixació d'un interès notablement superior pel risc d'un alt nivell d'impagament associat a operacions de crèdit al consum concedides de forma ràpida (en ocasions, mitjançant tècniques de comercialització agressives) i sense comprovar adequadament la capacitat de pagament del client, indica la sentència.

La concessió irresponsable de préstecs al consum a tipus d'interès molt superiors als normals, que facilita el sobreendeutament dels consumidors, no pot ser objecte de protecció, afegeix la sentència. El Suprem destaca també que cal tenir en compte altres circumstàncies en aquest tipus d'operacions de crèdit, com són el públic a què van destinades, especialment si es tracta de persones que "per les seves condicions de solvència i garanties disponibles no poden accedir a altres crèdits menys onerosos".

Així mateix, assenyala les "peculiaritats" d'aquests crèdits de pagament ajornat o revolving, en què el límit del crèdit es va recomponent constantment i les quotes no solen ser molt elevades en comparació amb el deute pendent. A la pràctica, això allarga "molt considerablement" el temps durant el qual el prestatari segueix pagant les quotes amb una elevada proporció d'interessos i poca amortització de capital, fins al punt que pot convertir-lo en un "deutor captiu", assenyalen els magistrats en el text.