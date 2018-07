Suspès el judici de les preferents de la CAM per la retirada de les acusacions particulars

L'Audiència Nacional ha suspès avui 'sine die' el judici per les preferents de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM), després que les acusacions particulars s'hagin retirat i només es mantingui la de l’Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae), ja que tampoc la fiscalia exerceix l'acusació.

El ministeri fiscal i la resta d'acusacions, a excepció d'Adicae, han sol·licitat que s'apliqui l'anomenada 'doctrina Botín' i s'arxivi la causa, que estava previst que es desenvolupés durant tot el mes de juliol i en la qual els exdirectors generals de la CAM Roberto López Abad i María Dolores Amorós estan acusats de presumpta estafa en la venda de preferents.

La fiscal Ana Cuenca ha defensat que com que només queda una acusació popular –Adicae– i els afectats per la venda de preferents han recuperat la seva inversió, "no hi ha perjudicats", de manera que aquesta acusació popular "no està legitimada", i s'ha d'aplicar la doctrina Botín i arxivar-la.

Doctrina Botín

La doctrina Botín va ser adoptada pel Tribunal Suprem el 2007 per tancar el cas de les cessions de crèdit en què estava implicat el president de l'entitat financera, Emilio Botín; una jurisprudència que posteriorment va ser corregida pel mateix tribunal amb l'anomenada 'doctrina Atutxa', que establia que les acusacions populars no poden demanar l'obertura de judici oral quan la fiscalia i els perjudicats han sol·licitat l'arxivament de la causa, amb l'objectiu de salvaguardar els drets de l'acusat.

A més de les acusacions particulars i la fiscalia, també els advocats defensors de López Abad, d'Amorós, del Banc Sabadell –que figurava com a responsable civil subsidiari– i de l'asseguradora Caser s'han pronunciat a favor de l'arxivament.

Adicae lamenta que no s'ha condemnat el "frau immens i mai vist a Europa"

Després de la suspensió de la vista, el president d'Adicae, Manuel Pardos, ha mostrat la seva decepció i ha assegurat que "hauria hagut de ser el tribunal el que, d'ofici, comprovés que els 75.000 afectats han recuperat efectivament la seva inversió". Fins i tot en aquest cas, ha explicat, no s'ha condemnat el "frau immens i mai vist a Espanya ni a Europa" ocasionat per les caixes d'estalvis, ni el dany provocat "a la societat i l'economia espanyoles".

El tercer judici

A l'octubre, l'Audiència Nacional ja va condemnar López Abad i Amorós, juntament amb dos membres més de la cúpula de l'entitat, a tres anys de presó per "distorsionar" els estats comptables de l'entitat entre 2010 i 2011 (any de la seva intervenció pel Banc d'Espanya), "vulnerant" la imatge de la CAM en moments de greu crisi.

A més, la secció desena de l'Audiència d'Alacant també ha declarat vist per a sentència el judici contra 21 antics responsables de la CAM –entre ells López Abad– pel cobrament de 600.000 euros en dietes de part de l'expresident de l'entitat Modest Crespo.