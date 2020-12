Syra Coffee obre el segon local en dos mesos en plena pandèmia

La restauració i el comerç han viscut des de l’inici de la pandèmia una allau de tancaments de locals que no han pogut resistir l’envestida de les restriccions. Tot i així, hi ha establiments que s’han salvat d’aquest sedàs i -encara que sembli estrany- alguns que han obert noves ubicacions malgrat la crisi actual. En els últims dos mesos, les cafeteries Syra Coffe hauran sumat dos locals nous a l’Eixample fins a un total de sis. La cadena de cafè especialitzat fundada per Yassir Rais havia planejat les obertures abans que esclatés l’emergència sanitària, però el confinament va obligar-los a aturar l’expansió.

“Ho hem fet tot més lentament i tan casolà com hem pogut”, explica l’emprenedor a l’ARA. Des de la seva creació, Syra Coffe es va llançar amb un format de cafeteries petites -només hi ha un barista a la majoria dels establiments i es prioritza el take away - que els ha beneficiat durant la segona onada de la pandèmia, admet Rais. En aquest sentit, remarca que la inversió per obrir nous punts de venda com els dels carrers Diputació i Londres no suposa una inversió tan costosa com en el cas d’un restaurant. A més, confia que el consum de cafè no ha patit gaire la contenció del consum per la crisi actual. “El cafè no és un capritx o un bé que la gent estigui deixant de banda”, diu.

D’altra banda, Rais reconeix que les cafeteries de Syra Coffe no han notat tant la davallada de clients perquè depenen poc del públic turista i compten amb una clientela local força fidel. Precisament, el local del Poblenou és dins d’un coworking.

Vendre cafè també per internet

“El primer tancament fort del març ens va afectar molt, però ens va obrir l’oportunitat de donar una empenta a l’online”, diu. Mentre els establiments havien de romandre amb la persiana abaixada, la cadena va començar a vendre per internet el cafè que rosteix a la seva torradora de Gràcia. De fet, Rais s’enorgulleix que el seu negoci no treballi per a altres establiments i només vengui el seu propi cafè.

Malgrat haver superat amb escreix el xoc de la pandèmia, des de Syra Coffee prefereixen no donar xifres sobre la previsió de resultats per al 2020 ni el finançament que han requerit els nous locals. “Som rendibles, si no hauria hagut de tancar-ho tot”, insisteix i avança que preveu cinc obertures més per al 2021.