Tanca la històrica cadena de perfumeries La Balear

Va néixer com una empresa familiar l’any 1934, el 1954 ja es va convertir en una companyia de venda d’olis i sabons, la dècada dels 60 va començar a créixer i el 1999 ja es va constituir com la cadena de perfumeries La Balear. Tot i els seus 86 anys d’història, l’empresa catalana no ha pogut resistir les pèrdues contínues que ha patit els últims anys, i la crisi del covid-19 ha representat l’estocada final.

Segons ha pogut saber l’ARA, la cadena, que té la seu social a Sabadell, va presentar a finals de novembre un concurs de creditors voluntari que acabarà amb el tancament de les 25 botigues que encara manté obertes a la província de Barcelona i amb un expedient de regulació d’ocupació (ERO) a tota la plantilla, formada actualment per 129 treballadors, entre el personal dels locals i el magatzem que té a la cocapital del Vallès Occidental.

Fonts pròximes a la companyia confirmen que el tancament es materialitzarà durant el primer trimestre del 2021. Actualment ja estan negociant l’extinció de contractes amb la plantilla.

Fins a 60 locals

En la seva època daurada la companyia, que ven productes de cosmètica i perfum de reconegudes marques, entre més productes, va arribar a explotar fins a una seixantena de locals, tots situats a Barcelona (en tenia gairebé a tot els districtes) i la seva àrea metropolitana. Ho feia amb dos conceptes de botigues: La Balear i La Balear Beauty House. I va arribar a tenir una plantilla de més de 200 treballadors. De fet, durant el 2020 és quan s’ha produït la retallada més important: dels 235 empleats de l’any 2019 s’ha passat als 129 actuals.

L’empresa té un canal online que mantindrà obert fins que es faci efectiu el tancament, però que les mateixes fonts reconeixen a aquest diari que té unes vendes “testimonials”.

La Balear és propietat del Grupo Distribución LBPF SL i té com a director general Enric Gaspa Oliver. La cadena va presentar el concurs de creditors el 25 de novembre passat. El tramita el jutjat mercantil número 12 de Barcelona, que ja ha nomenat com a administrador concursal Addvante Forense.

Les fonts pròximes a la companyia asseguren que és gairebé impossible que un comprador n’eviti in extremis el tancament, i encara menys en un context actual en què el sector està patint, com la resta del comerç, l’impacte de la crisi sanitària.

De fet, abans de presentar el concurs de creditors la cadena va traspassar una part dels seus locals, pràcticament tots els que tenia a Barcelona ciutat, a empreses de la competència, com per exemple les perfumeries San Remo.

Anys de pèrdues

Feia anys que La Balear arrossegava pèrdues. Els tres últims exercicis han sigut negatius. El 2019, les últimes dades publicades, les pèrdues van arribar a 1.819.113 euros, un 12% més que el 2018. A això s’hi ha de sumar una caiguda de vendes del 18%: el 2019 van superar els 12,6 milions d’euros, mentre que l’any anterior la facturació va quedar molt a prop dels 15 milions. Tampoc va ser positiu l’ebitda (és a dir, el resultat abans d’impostos, interessos, amortitzacions i altres). El 2018, l’últim any que es va publicar, era gairebé de -1,5 milions d’euros.