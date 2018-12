Taxistes i camioners s'alien per crear un lobi del transport al marge de la patronal

Taxistes i transportistes de mercaderies es volen unir en un nou grup de pressió que representi els interessos del sector al marge de les patronals ja existents.

Segons explica a l’ARA el portaveu d’Élite Taxi, Alberto Álvarez Tito, aquest dilluns tindrà lloc a Madrid una primera reunió amb una trentena d’entitats de taxis, camioners i altres professionals del transport de mercaderies per “posar la primera pedra” d’aquest nou lobi, que ha d’actuar al marge de les patronals. En total, diu Álvarez, les entitats que es trobaran demà agrupen uns 10.000 taxis i entre 30.000 i 40.000 camions.

“Si es fa, serà una associació o una plataforma del transport”, afirma Álvarez. Per tant, descarta que la nova entitat acabi anant més enllà: “Res de política”, declara Álvarez, que fa uns mesos va confirmar que havia declinat ofertes de dos partits polítics per anar a les seves llistes en les pròximes eleccions municipals a Barcelona, al maig. A més, el representant d’Élite també descarta que la nova plataforma es formi com a sindicat.

“Esperem sumar-hi més associacions, però no les empresarials”, diu Álvarez, que vol representar autònoms, assalariats i pimes. El portaveu d’Élite Taxi assegura que les entitats presents al Comitè Nacional del Transport per Carretera no els representen, “perquè donen suport a mesures en contra del treballador”, per la qual cosa diverses agrupacions del sector han decidit unir-se i sumar per negociar amb més força amb les administracions, principalment el govern espanyol. “Les organitzacions nacionals van pactar unes coses amb el govern i al final va passar el que va passar”, afirma, en referència a les massives protestes del sector del taxi per la legislació sobre vehicles de lloguer amb conductor (VTC).

En aquest sentit, el portaveu dels taxistes considera que, arran de les protestes, “el govern ha entès que ha d’asseure’s amb els que mouen el carrer”, és a dir, amb els taxistes que van “posar el país cap per avall”, segons les seves paraules. Els objectius de la nova plataforma, doncs, estan clars: “Volem fer net i recuperar els drets que ens han robat”.

A l'estiu milers de taxistes de diverses ciutats d’Espanya van aturar l’activitat i van protestar per reclamar la limitació de les llicències VTC, després que la justícia suspengués una mesura cautelar de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona que en restringia el nombre de llicències.

Una de les primeres mesures que proposarà la nova associació serà modificar la legislació de les aplicacions online, no només les que afecten el taxi –com Uber o Cabify–, sinó també en altres àmbits, per exemple en el repartiment a domicili, una mesura que ja existeix a Colòmbia. “No pot ser que pel fet de ser una aplicació es pugui saltar la llei”, argumenta Álvarez.