Telefónica posa en marxa una primera versió del 5G per al 75% de la població

Telefónica ha anunciat aquest dimarts la posada en marxa d'una primera xarxa 5G a Espanya, fet que permetrà que el 75% de la població espanyola pugui accedir a aquesta tecnologia abans que acabi l'any. Aquesta serà, però, una primera versió del 5G que no disposarà de tots els beneficis d'aquesta tecnologia però que, segons la companyia, s'hi acostarà bastant.

L'operadora de telecomunicacions, que llançarà una oferta tant per a clients particulars com per a empreses, defensa que aquesta tecnologia pot beneficiar sectors clau com el transport, el turisme, l'energia, l'automoció o la salut.

El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha destacat que l'encesa de la xarxa 5G de la companyia "és un salt de nivell cap a la hiperconnectivitat que canviarà el futur d'Espanya". Aquesta decisió arriba just després que el diari Expansión avancés que la seva competidora Orange estava a punt de posar en marxa la seva infraestructura durant la primera quinzena de setembre.

Com serà aquesta xarxa? Per començar, en la primera fase farà servir emplaçaments del 4G per desplegar la connexió de nova generació. Tot i així, per als clients particulars aquesta millora ja comportarà un increment important de la velocitat d'internet i, sobretot, una reducció en la latència (és a dir, el retard en la transmissió d'informació). Aquest darrer punt és clau en àmbits com els videojocs en línia o l' streaming, ja que implica que els continguts arriben en temps real o no s'aturen en plena reproducció. La latència és un factor decisiu per a tecnologies com el cotxe connectat o la indústria 4.0.

"És un 5G per a tothom, sense excepcions. En totes les comunitats autònomes. Amb aquest impuls, Telefónica accelera la digitalització de les pimes, de les administracions públiques i dels ciutadans. Com la fibra i com tantes altres coses grans, el 5G és Telefónica", ha manifestat el primer executiu de la companyia.