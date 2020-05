Un de cada tres catalans podria teletreballar des de casa després de la pandèmia, segons el Banc d'Espanya

La pandèmia del covid-19 i el confinament obligatori han trencat el tabú del teletreball. Moltes empreses ara l'apliquen forçosament perquè els seus empleats no poden anar a l'oficina, però aquest fenomen, el de treballar a distància, encara pot créixer més del que estem veient aquests dies.

Segons un informe del Banc d'Espanya, abans de la pandèmia (en concret, al tancament del 2019) hi havia tan sols un 8,3% de treballadors espanyols que feien feina fora del recinte de la seva empresa, tant si era ocasionalment com de manera regular. Un altre estudi recent fet per tres investigadors de la UAB estima que durant el confinament la xifra d'empleats a distància s'ha elevat fins al 22%. Però el Banc d'Espanya creu que, quan el covid-19 sigui història, el teletreball pot créixer amb força i situar-se prop del 31%.

En el cas de Catalunya, les xifres són lleugerament més elevades: actualment hi ha ha un 8,6% de gent que teletreballa (tan sols tres dècimes més que la mitjana espanyola), però el teletreball potencial s'eleva fins al 33,5% (gairebé quatre punts percentuals més que la mitjana estatal). Si això es complís, per tant, un de cada tres empleats no tindria per què desplaçar-se a la seva oficina.

Per calcular aquest potencial, el Banc d'Espanya té en compte diferents factors, com el nombre de treballadors amb contracte indefinit, el tipus de feines que hi ha a cada territori o la mida de les empreses. Segons l'organisme, les comunitats amb més potencial per al teletreball són Madrid (35,9%) i el País Basc (34,2%). Catalunya és la tercera.

Més de la meitat dels que tenen estudis universitaris

La xifra de teletreballadors potencials varia molt si es mira per perfils de formació. Per exemple, entre les persones amb batxillerat el teletreball podria acostar-se al 26%, segons l'estudi, però es dispara fins al 51% entre aquells que tenen formació universitària o superior.