Les mesures a la feina en la fase 1: teletreballar, desinfectar i evitar els diners en metàl·lic

Aquest dilluns el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Pirineu i Aran entraran en la fase 1 del desconfinament. Això vol dir que tots els comerços podran aixecar la persiana al 30% de l'aforament. A més, les terrasses dels bars podran reobrir al 50% de la capacitat. Però aquestes empreses i la resta hauran de complir certes mesures de seguretat que aquest dissabte s'han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La primera, prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. Si no és possible, aquesta és la normativa que hauran de seguir.

Evitar l'empremta dactilar a l'hora de fitxar i garantir 2 metres de distància

L'empresa ha de substituir el fitxatge per empremta dactilar per qualsevol altre sistema. Només el podrà utilitzar si es pot desinfectar cada vegada que es fa servir. Els torns i els espais laborals s'hauran d'organitzar perquè hi hagi una distància mínima de dos metres entre els treballadors. La distància també s'ha de respectar als vestidors, les taquilles, els lavabos o altres zones d'ús comú.

Canvis d'horaris

La direcció de l'empresa haurà de canviar els horaris laborals per evitar que hi hagi un risc de concentració de treballadors, sobretot en el cas de les més grans. El BOE posa especial èmfasi en les entrades i sortides de la feina.

Gels hidroalcohòlics i material de seguretat

El titular de l'activitat econòmica o el director de centres educatius i entitats hauran de proporcionar als treballadors de manera "permanent" gels hidroalcohòlics o desinfectants per netejar-se les mans i, quan no sigui possible, aigua i sabó. En el cas que no es pugui garantir la seguretat de dos metres entre treballadors, també se'ls haurà de facilitar equipaments de protecció individual, com ara mascaretes.

Neteja i desinfecció

Les empreses hauran de fer servir dilucions de lleixiu o desinfectants amb activitat viricida autoritzats per netejar els centres de treball, amb especial insistència en el mànecs de les portes, tauletes, mobles, terres i telèfons. Les zones com ara vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans s'hauran de netejar cada cop que s'utilitzin. Després de netejar-les, serà obligatori rentar-se les mans. Les empreses, a més, hauran de col·locar papereres on es puguin tirar els mocadors i materials d'un sol ús.

Rentar uniformes a un mínim de 60 graus

Els uniformes i robes especials per anar a la feina s'hauran de rentar cada dia a una temperatura d'entre 60 i 90 graus. Els treballadors que estiguin en contacte amb clients o visitants també hauran de rentar la roba que portin cada dia.

Ventilar 5 minuts al dia, i a l'ascensor només una persona

El lloc de feina s'haurà de ventilar cada dia un mínim de 5 minuts. I s'ha d'evitar utilitzar els ascensors i muntacàrregues si hi ha escala. En cas que sigui necessari, només l'utilitzarà una persona, excepte si necessita ajuda.

Desinfectar els lavabos 6 cops al dia

Els establiments amb lavabos d'ús per a clients, visitants o usuaris els han de netejar i desinfectar sis vegades al dia. Només els podrà fer servir una sola persona, sempre que no necessiti l'assistència d'un acompanyant.

Evitar els diners en metàl·lic

L'executiu espanyol insta a pagar sempre que sigui possible amb targeta o mòbil per evitar així els diners en metàl·lic. A més, s'hauran de desinfectar els datàfons després de cada ús.

Cal abandonar la feina amb mascareta si es detecta un cas de covid-19

Quan un treballador agafi el coronavirus haurà d'abandonar immediatament la feina i si pot ser amb una mascareta posada. A més, l'empresa haurà de contactar amb el telèfon habilitat per atendre els casos de coronavirus a cada comunitat autònoma o centre de salut corresponent i amb els serveis de prevenció de riscos laborals. El treballador no podrà tornar a la feina fins que no rebi atenció mèdica.