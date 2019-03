Tercera multa multimilionària de Brussel·les a Google

Tal com ha explicat Vestager, des del 2006 Google ha fet servir tres tècniques diferents per "abusar" d'aquesta posició dominant en el mercat dels anuncis en webs de tercers. Incialment, es feia de manera explícita, a través d'una clàusula d'exclusivitat que impedia que les pàgines web poguessin posar anuncis d'altres proveïdors que no són Google. Després, el 2009 es va canviar aquesta clàusula per una que assegurava un posicionament "premium" dels seus blocs d'anuncis. I més endavant es va aplicar una altra estratègia que exigia als propietaris de els webs que signin un compromís escrit perquè Google hagi d'aprovar qualsevol decisió relacionada amb canvis a l'hora de mostrar els anuncis, siguin o no de Google, canvis per exemple, en l'ordre o distribució a la pàgina però fins i tot del color i del tipus de font utilitzada.

Fins ara, aquestes eren les tres línies d'investigació obertes a Google per part del departament de Competència de la Comissió Europea, per tant, aquesta sanció suposa tancar una saga. Tot i això, Vestager ja ha avisat que no es tracta d'un punt i final sinó d'un punt i seguit perquè es continuarà revisant i monitoritzant el comportament del gegant tecnològic en aquests àmbits i també en d'altres com en la cerca de llocs de treball, per exemple, on ha assegurat que ja s'han detectat queixes. Vestager ha fet aquest potent anunci el dia abans que el partit europeu al qual pertany, els liberals d'ALDE anunciïn oficialmetn la seva llista de candidats per a presidir la Comissió Europea en les eleccions del 26 de maig i que Vestager encapçalarà juntament amb l'eurodiputat Guy Verhofstad.