Torra exigirà explicacions a l'Estat per haver buidat els dipòsits dels bancs catalans el 2-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reaccionar ahir a la nit a l'exclusiva de l'ARA segons la qual l'Estat va fer un buidat massiu d els diners que les empreses públiques i administracions de l’Estat tenien als dos grans bancs catalans, CaixaBank i Sabadell a partir del 2 d'octubre. Ambdues entitats van patir una fortíssima fuga de capitals ordenades políticament durant una setmana que es va convertir en la més negra de la història dels dos bancs i va acabar amb el trasllat de les seves seus fora de Catalunya. "Un altre escàndol gravíssim", ha assegurat el president: "C om l’Estat va utilitzar tots els mitjans al seu abast per a abatre una causa justa, pacífica i democràtica". Segons Torra ha avançat a Twitter, el Govern exigirà "explicacions" i "investigacions" sobre aquests fets i "depurar responsabilitats".

Un (altre) escàndol gravíssim. Com l’Estat va utilitzar tots els mitjans al seu abast per a abatre una causa justa, pacífica i democràtica. Fins i tot desestabilitzar l’economia!Exigirem totes les explicacions i investigacions que calguin. I depurar-ne les responsabilitats. https://t.co/asO2S7XSLt

Si l’Estat va treure milers de milions dels dipòsits catalans el 2-O, vol dir que veien possibilitats reals de ruptura. I si hi veien possibilitats reals, vol dir que la ruptura era i és possible.

L’1-O no va ser suficient. Cal tornar a generar molts 1-O. Un darrere l’altre. pic.twitter.com/TIk7qLNleh