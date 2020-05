El Govern creu que la decisió de Nissan és revertible: "L'empresa no pot marxar i prou"

Coordinació entre totes les administracions i una oficina tècnica per buscar solucions per aconseguir que Nissan reverteixi la decisió. El Govern està decidit a evitar d'aquesta manera el tancament de les plantes de la companyia d'automoció anunciat avui a l'espera de la reunió d'aquesta tarda amb l'empresa i els sindicats. "No donem aquesta decisió per definitiva", ha dit en roda de premsa el president de la Generalitat, Quim Torra. El Govern es coordinarà amb els ministeris del govern espanyol, així com amb els ajuntaments i la Zona Franca, per "actuar de manera decidida i sense deixar passar un minut". "Catalunya és capaç de sortir de les situacions més difícils. Ho ha demostrat amb el Mobile i en la lluita contra el covid-19. Combatrem aquesta amenaça amb tota la determinació", ha sentenciat.

"L'empresa no pot marxar i ja està. Cal que s'assumeixi la responsabilitat de les persones, les empreses i el territori que volen deixar enrrere. Cal reconsiderar la decisió de tancar les plantes", ha etzibat el vicepresident Pere Aragonès, que ha anunciat la posada en marxa d'una oficina tècnica per buscar solucions i posar en conjunt els interessos de treballadors, empreses i administracions. A més, assegura que els interessos encaixen en les propostes presentades per la Comissió Europea per fomentar la nova mobilitat. "El Govern anirà a buscar recursos on faci falta per aconseguir que aquest país segueixi sent un país industrial", ha afegit.

En aquesta línia, el conseller de treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, ha assegurat que la companyia "no pot prendre aquesta decisió sense assumir el que representa", i ha concretat que el tancament afecta prop de 25.000 famílies. El departament de Treball garantirà en tot moment els drets dels afectats, ha assegurat el conseller, que no veu raons per a un tancament que considera "traumàtic". El Homrani defensa que Nissan "compleixi les seves obligacions amb les persones, amb el país i la societat, que l'ha acompanyat en moments complexos des de fa més de 40 anys". "Treballem perquè reverteixi una decisió que no és raonable ni raonada", ha afegit, i ha obert la porta a modificar la normativa laboral per evitar que les empreses puguin marxar sense tenir en compte el sector productiu i els treballadors: "Fa massa anys que no toquem la normativa laboral".

En aquest mateix sentit s'ha pronunciat la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, que assegura que "aquesta acció tindrà una reacció". Chacón ha recordat que Catalunya ha invertit molts diners en Nissan i ha explicat que s'han sentit menystinguts per l'empresa, que no ha donat resposta davant la proposta de competitivitat que ha presentat el Govern per evitar la decisió.