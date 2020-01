L'Audiència Nacional arxiva la denúncia contra Tous per frau en les joies

La denúncia contra l'empresa catalana de joieria Tous per frau i estafa que havia impulsat una associació cordovesa, Consujoya, ha sigut infundada. L'Audiència Nacional ha decidit arxivar aquest dilluns la denúncia perquè considera que Tous no ha comès cap delicte en la fabricació de joies d'or i plata. El cas amenaçava Tous amb obrir una crisi de grans dimensions que podria haver posat en joc la reputació de la marca i haver tingut greus repercussions econòmiques. La decisió de l'Audiència Nacional dona aire a l'empresa, que des del primer moment havia mantingut que la composició de les seves joies no amagava cap frau.

Consujoya acusava l'empresa catalana de vendre joies com si fossin fetes íntegrament de metalls preciosos quan en realitat a l'interior estarien omplertes amb un polímer, un material no metàl·lic. L'associació havia denunciat Tous pels presumptes delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat en document i corrupció en els negocis en relació amb la composició de determinats articles de joieria.

Tous, igual que altres empreses del sector, utilitza per fabricar les joies una tècnica anomenada electroforming, que consisteix en utilitzar un component no metàl·lic a l'interior per donar estabilitat a les peces. Consujoya argumentava que la tècnica podia constituir algun tipus de frau o delicte per al consumidor, però el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ho ha rebutjat. Després d'escoltar les declaracions de la defensa i l'acusació, conclou que "les peces discutides estarien emparades per la llei i es considerarien com a metall preciós".

En el seu escrit, Pedraz afirma que els fets no es poden considerar delicte i rebutja qualsevol altra diligència tal com demanava Consujoya. El jutge recorda que en els certificats que s'entreguen al comprador amb la peça es fa constar que "els articles fabricats mitjançant el procés d' electroforming poden contenir un nucli no metàl·lic amb la finalitat de conferir estabilitat". En la mateixa línia, la legislació preveu aquesta possibilitat per materialitzar unions o oferir estabilitat en objectes fabricats amb metalls preciosos.

Tampoc considera que existeixi el delicte de publicitat enganyosa ni falsedat documental en relació amb el certificat de l'empresa que fa els contrastos. Tot plegat, subratlla l'Audiència Nacional, s'ajusta al reglament de metalls preciosos.

L'empresa, satisfeta

La presidenta de Tous, Rosa Tous, ha celebrat aquest mateix dilluns que l'Audiència Nacional hagi decidit arxivar la investigació. "En sortim reforçats", afirma en un comunicat, en el qual recorda que la marca celebra aquest any el seu centenari amb més de 4.000 treballadors i 700 botigues en més de mig centenar de països.

En el seu comunicat, Tous reitera que compleix amb tots els estàndards mundials de certificació de metalls preciosos de primera llei i que tots els seus productes estan certificats per la legislació espanyola a través de laboratoris oficials. "A Tous totes les joies d'or i plata són sempre de primera llei", remarca la firma.