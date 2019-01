Treva dels taxistes mentre les VTC s’enroquen

Poques hores després d’haver decidit per votació desconvocar la vaga, el sector del taxi va advertir ahir que el que fa és donar “una treva” al Govern sota l’amenaça de tornar a mobilitzar-se “molt aviat” si no compleix amb el decret per regular les VTC. Uber i Cabify, en canvi, continuaran amb la seva protesta tallant la Diagonal “fins que el decret els expulsi de Catalunya”.

La polèmica normativa, segons va deixar clar aquesta setmana el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s’aprovarà dimarts que ve, i dimecres es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat perquè entri en vigor l’endemà, dijous. “Si el Govern no compleix la seva paraula tornarem als carrers, possiblement pel Mobile”, va insistir el portaveu del sector del taxi. “Esperem no haver de repetir el que ha passat aquesta setmana, que no ens agrada. Les VTC no han vingut a competir sinó a exterminar-nos”, va afegir.

Aquest compliment passa per confirmar els 15 minuts de precontractació dels VTC, a l’espera que l’AMB ho incrementi a una hora (l’aprovació inicial de l’ens metropolità arribarà al febrer i la definitiva al març). També inclou que els cotxes VTC deixin d’estar geolocalitzats abans de la contractació i que estiguin en un aparcament.

Tot i presentar la seva dimissió el dia anterior com a president del comitè de vaga, Tito Álvarez va tornar ahir a exercir de portaveu. Va dir que ho feia perquè cap altre representant dels taxistes s’havia presentat a la trobada amb la premsa. El líder dels taxistes va treure ferro a la divisió del sector durant la votació. “És normal. Hi ha gent que creia que s’havia d’anar fins al final, però no se soluciona un problema que ve des del 2009 en sis dies. Sempre haurem de continuar lluitant”, va dir.

A més va demanar disculpes als comerciants, hotelers i a la ciutadania en general per les molèsties causades durant la vaga i pels actes violents que van protagonitzar alguns taxistes contra treballadors de les VTC i periodistes. Pel que fa a l’oferta de Cabify perquè els taxistes s’integressin en la seva aplicació, Álvarez va fer una crida perquè cap taxista faci aquest pas. “Si algú ho fa, no es mereix ser taxista”, va dir. Alhora ho va aprofitar per fer l’oferta a la inversa. “Que es treguin la credencial dels taxistes i vinguin al sector a treballar amb nosaltres”, va insistir.

Seguint la línia de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Álvarez va assegurar que la Generalitat va cometre “un error” anunciant el decret sense parlar prèviament amb els representants dels taxis. “S’hauria d’haver negociat als despatxos”, va insistir. I va agrair la feina de Colau i l’AMB durant les negociacions, i també el canvi d’actitud del Govern.

Demanen la dimissió de Calvet

Per la seva banda, les VTC van demanar la dimissió del conseller Damià Calvet, a qui van acusar de cedir “al xantatge dels taxistes”, i van demanar la intervenció del president Quim Torra per resoldre el conflicte. A més, van amenaçar amb portar el Govern als tribunals si s’aprova el decret. El president de la patronal de les VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi, va insistir que el decret que aprovarà el Govern “expulsarà” les VTC de Catalunya.

I el president de les VTC a Espanya, Eduardo Martín, va afegir que el decret és il·legal perquè va contra la unitat de mercat i la competència i va augurar que quan s’aprovi i hi hagi les primeres sancions, les empreses de VTC, no només Uber i Cabify, sinó totes, “deixaran Catalunya”. Aquesta marxa, segons Goñi, suposarà l’expulsió de 73 empreses i enviarà a l’atur a quasi 4.000 persones. “El Govern haurà d’assumir mes de 1.000 milions en indemnitzacions”, va afegir. Els representants de les VTC van ser durs amb el Govern, malgrat que van reconèixer que no tots els consellers pensen igual. Goñi va ser molt clar. Va dir que a Calvet no li importa que els conductors acabin a l’atur, mentre que altres consellers s’han mostrat preocupats.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va negar en una entrevista a RAC1 que el Govern hagi cedit davant les exigències dels taxistes i es va mostrar satisfet amb el final de la vaga. “S’ha buscat la millor solució per a tots”, va dir.

Visita a Puigdemont

Coincidint amb el final de la vaga, una desena de taxistes de Barcelona es van presentar davant l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Waterloo. Puigdemont es va deixar fotografiar amb tres representants. Tot i que aquesta mateixa setmana Álvarez anunciava que 150 taxistes visitarien Puigdemont a Bèlgica per afegir pressió en la negociació, la xifra real superava escassament la desena de vehicles.

També ahir la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència va publicar un informe sobre el sector, en el qual anima les comunitats a legislar en una línia similar a la que manté l’Autoritat Catalana de la Competència: no posar límits horaris per reservar un VTC ni prohibir la geolocalització. També demana flexibilitzar la regulació del taxi i revisar les restriccions actuals tant pel que fa al nombre de llicències de taxi com al de les VTC.