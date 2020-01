La justícia dona la raó a més de 500 'riders' i els considera falsos autònoms

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha ratificat aquest dijous la condemna en primera instància a Deliveroo i considera que 532 dels seus riders són falsos autònoms, tal com defensava l'acta d'Inspecció de Treball. Els vint jutges de la cort madrilenya han desestimat el recurs que va interposar l'empresa britànica sense cap vot particular. D'aquesta manera, confirma que entre els repartidors i la plataforma hi ha una relació laboral i no mercantil. Aquest és el segon cop que un tribunal superior dona la raó als riders, després que el d'Astúries també considerés que són falsos autònoms. El TSJM ja va unificar criteri en una altra sentència sobre el model laboral de Glovo per arribar a aquesta mateixa conclusió, després que una altra sala hagués avalat l'empresa.

Una de les claus de la sentència és la definició del concepte de "dependència" en el marc de les relacions laborals. Deliveroo feia servir un tipus de contracte TRADE, que permet a un autònom rebre d'un sol pagador almenys el 75% dels seus ingressos. El tribunal matisa que per demostrar que una relació és laboral no només cal tenir en compte la dependència "econòmica", sinó que aquest concepte també "implica la subjecció o subordinació del treballador a les ordres i instruccions de l'empresari".

El TSJM defensa que els riders no podien organitzar-se ells mateixos, sinó que acceptaven les condicions que imposava l'aplicació. Per exemple, no podien rebutjar comandes, no se'ls garantia un mínim d'entregues i la companyia podia rescindir la prestació de serveis quan volgués. "Si el repartidor no atenia comandes, o no les feia correctament, rebia una penalització, traduïda en el fet que li entraven menys comandes (i per tant els ingressos que pot obtenir són inferiors)", relata la sentència.

A més, el tribunal també es fixa en el fet que Deliveroo segueixi l'activitat dels riders i la seva ubicació a través del GPS dels seus mòbils i els integri en la seva manera de funcionar, per exemple, amb una xerrada inicial en què els imposava normes i prohibicions. "Amb els únics mitjans o elements aportats per aquest (bicicleta o moto i telèfon mòbil) no podria haver fet una activitat com la que els riders feien [...] Aquesta activitat només podria fer-se mitjançant la incardinació dels repartidors dins l'organització o estructura pròpia" de Deliveroo, defensa la sentència.

Per la seva part, la companyia ha assegurat en un comunicat que la decisió del TSJM no reflecteix la manera com la plataforma "col·labora amb repartidors autònoms". "Com a autònoms, els riders poden decidir si volen repartir o no, així com quan, quant i amb qui fer-ho", insisteix Deliveroo.

Díaz tractarà la situació "amb urgència"

Precisament, la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dijous que tractarà "amb urgència" el marc laboral dels riders. "Hi ha una situació de ruptura amb el dret laboral i amb el règim especial dels treballadors autònoms que no es pot tolerar", ha explicat en una entrevista a la Cadena Ser. Díaz ha afirmat: "Cal actuar des de l'àmbit legislatiu perquè no és decent tenir plataformes amb falsos autònoms, en condicions precàries, que haurien de ser llocs de treball ordinàriament indefinits –ha asseverat la ministra–. No es pot permetre".

651x366 La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / Mariscal / EFE La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / Mariscal / EFE

Al febrer tindrà lloc un altre macrojudici contra Glovo al Tribunal Superior de Justícia i tot fa pensar que abans que s'acabi l'any serà el Tribunal Suprem qui s'haurà de pronunciar sobre aquest debat. "Les plataformes digitals no poden seguir evitant el compliment de la llei. Al final, per molt que es dilati el procés, per molt que vulgui fer-nos creure que aquests repartidors són emprenedors, la realitat ha demostrar, amb claredat, que darrere de la modernitat de l'algoritme hi havia les directrius d'una empresa hipercapitalista", ha avisat la UGT.