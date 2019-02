Trump porta al Mobile la seva campanya contra els productes de Huawei

Aquesta edició del Mobile World Congress també ha tingut un espai per a la geopolítica. Les tensions entre els Estats Units i la Xina per l'ús de les tecnologies del país asiàtic han arribat aquest dimarts fins a la fira tecnològica de Barcelona. El departament d'Estat de l'administració de Donald Trump ha escenificat els seus atacs contra el fabricant xinès Huawei en una compareixença al congrés.

Robert L. Strayer, el director adjunt per a ciberseguretat i comunicacions del departament d'Estat, ha demanat al sector privat i la resta de governs del món que "considerin l'amenaça que representen Huawei i altres companyies tecnològiques xineses" per a la seva seguretat nacional. Els Estats Units sostenen que la legislació xinesa obliga aquestes empreses a proveir d'informació "l'aparell de dades de Pequín" sense cap "criteri democràtic".

En aquest sentit, ha admès que el seu govern ja està avisant les companyies nord-americanes perquè no confiïn en proveïdors del país asiàtic i ha defensat que hi ha empreses dels EUA que poden fer aquesta mateixa tasca. "Les decisions sobre les infraestructures del 5G tindran grans conseqüències i no s'haurien de prendre a la lleugera", ha dit Strayer.

El departament d'Estat està fent una forta campanya contra la tecnologia xinesa –sobretot, Huawei– com a avantsala de l'arribada de la cinquena generació de xarxes mòbils. "El 2022 gairebé el 10% de les comunicacions als Estats Units es faran a través del 5G", ha insistit Strayer, que també ha reblat: "Vols tenir un sistema que està potencialment compromès pel govern xinès o vols apostar per una alternativa més segura?"

L'executiu nord-americà ha fet volar fins al MWC una extensa delegació d'oficials (des del departament de Defensa fins al de Comerç) per convèncer empreses i altres governs de la seva campanya. També ha actuat com a portaveu del govern Trump Ajit Pai, el president de la Comissió Federal de Telecomunicacions, que ha assegurat que els Estats Units estan convençuts de liderar l'arribada del 5G al mercat global. La realitat, però, és que per ara el mercat de proveïdors està liderat per una empresa xinesa, una de sueca i una de finlandesa (Huawei, Ericsson i Nokia).

Tensió entre empreses i governs

Precisament, unes hores abans el president rotatiu de Huawei, Guo Ping, defensava que els Estats Units "no tenen proves" per acusar-los d'espionatge. Sobre els fonaments d'aquests atacs, Strayer s'ha limitat a recordar que tenen "sospites consistents" sobre els problemes de seguretat que podria suposar confiar en les xarxes 5G de Huawei.

L'oficial del departament d'Estat s'ha escudat en l'informe que va publicar fa uns dies el govern britànic sobre el tema. No obstant, en aquest document el Regne Unit afirmava que hi ha maneres de limitar els riscos d'utilitzar els productes de Huawei per al desplegament del 5G.