Trump amenaça amb imposar un aranzel del 20% als cotxes importats des de la UE

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb imposar un gravamen del 20% sobre totes les importacions d'automòbils fabricats a la Unió Europea (UE) si els 28 no retiren els aranzels sobre les empreses nord-americanes.

"Si aquests aranzels no són retirats aviat fixarem un gravamen del 20% sobre tots els seus cotxes que arriben als EUA", ha advertit el president nord-americà en el seu compte de Twitter, segons recull Europa Press. Fabriqueu-los aquí, ha sentenciat Trump.

L'amenaça de Trump arriba el mateix dia en què la UE ha començat a aplicar aranzels addicionals per valor de 2.800 milions d'euros a una llista de gairebé 200 productes procedents dels Estats Units -com suc de taronja, whisky, tabac, texans, nabius, motos o mantega de cacauet- en resposta als impostos que el president Donald Trump va decidir imposar a les importacions d'acer i alumini del bloc comunitari. En concret, des d'aquest divendres s'aplicarà un aranzel del 25% a tots els productes inclosos a la llista, excepte a la importació de cartes, per a les que el gravamen serà del 10%.

D'aquesta manera, Brussel·les exercitarà el dret a adoptar mesures equivalents a la decisió de Washington amb uns aranzels addicionals sobre les importacions nord-americanes per valor de 2.800 milions d'euros. No obstant això, els EUA imposa gravàmens a les importacions d'acer i alumini europeus per valor de 6.400 milions d'euros.

En aquest sentit, la UE no pot fixar aranzels sobre nous productes nord-americans per compensar l'impacte restant (3.600 milions d'euros) fins d'aquí a tres anys o des del moment en què l'Organització Mundial del Comerç (OMC) declari que la decisió de Trump és contrària a les seves regles.

Els nous aranzels a productes procedents dels EUA són una de les mesures que Brussel·les ha adoptat com a resposta als impostos de Trump a l'acer i alumini, juntament amb l'inici d'un procediment de disputa a l'OMC.

A més, l'Executiu comunitari ha iniciat una investigació per determinar si ha d'adoptar mesures de salvaguarda per evitar que entrin al bloc comunitari productes d'acer i alumini procedents d'altres països també afectats per la decisió de Trump.