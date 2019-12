Trump provoca la pitjor crisi de l'Organització Mundial del Comerç

Va arribar al poder amb un missatge aïllacionista que topa amb les institucions multilaterals. Té una relació complicada amb les Nacions Unides, ha arribat a insinuar la seva sortida de l'OTAN i ara posa de cap per avall el tribunal d'arbitratge de l'Organització Mundial del Comerç (OMC). Donald Trump deixa l'OMC sense el seu principal instrument de resolució de disputes comercials entre països al bloquejar la nominació de nous jutges per a aquest organisme, amb seu a Ginebra. Tan sols en quedaven tres (la seva composició original és de set), i aquesta passada matinada va acabar el mandat de dos d'ells, de manera que l'òrgan d'apel·lació queda incapacitat per poder dictar sentència. Dit d'una altra manera: sense aquest instrument, s'imposa la llei de la selva en les relacions econòmiques internacionals.

Segons Trump, el tribunal creat per l'OMC el 1995 limita la capacitat dels Estats Units per poder plantar cara a la Xina i defensar-se davant pràctiques comercials injustes. No obstant això, el tribunal d'arbitratge va servir recentment al president una victòria en safata a l'autoritzar el seu país a imposar aranzels a la Unió Europea per valor de 7.500 milions de dòlars. Va resoldre d'aquesta manera la queixa de Washington que les ajudes europees a Airbus donaven a aquesta companyia un avantatge artificial sobre la nord-americana Boeing. Des de l'any de la creació del tribunal, els Estats Units han sigut, amb 124 denúncies, el país que més casos ha presentat davant de l'òrgan. Al quedar inoperatiu, Trump deixa en un llimb la resolució de les queixes contra el seu govern per haver declarat la importació d'acer i d'alumini una amenaça a la seguretat nacional dels Estats Units. Fa una setmana va anunciar que restablirà els aranzels al Brasil i l'Argentina.

Un mal moment

La mort per inanició de l'òrgan d'apel·lació arriba en un moment crític per a l'economia mundial. La possibilitat d'un Brexit dur obre la porta a una guerra comercial sense mediador entre Brussel·les i Londres. Així mateix, dona via lliure als Estats Units per dur a l'extrem la seva confrontació tarifària amb la Xina, amb qui encara no han arribat a cap acord definitiu per tancar un xoc de gegants que sobrevola contínuament, com una amenaça, l'estabilitat global. L'ambaixador xinès davant l'OMC, Zhang Xiangchen, va assenyalar en un comunicat que la inhabilitació del tribunal d'arbitratge, encara que pugui ser temporal, "és el cop més dur al sistema de comerç multilateral des que es va crear". Per la seva banda, l'europeu Joao Aguiar Machado va expressar que "està en joc" el sistema multilateral i que Europa "no consentirà ni donarà suport" a un sistema que es basi "en les relacions econòmiques de poder".

Una de les crítiques freqüents a aquest organisme és la lentitud amb què processa els casos. Encara que ha d'emetre sentència en un màxim de 90 dies, el 2018 la mitjana de resolució va ser de 395 dies. La ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, va assegurar ahir que Espanya està "compromesa en donar suport, desenvolupar i reformar" l'OMC. Una reforma que requereix el consens dels seus 164 integrants.