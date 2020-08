Trump dona ara 90 dies a TikTok per acabar amb les operacions als Estats Units

Tot feia pensar que totes les peces de la guerra de Donald Trump contra TikTok estaven col·locades al taulell. El president nord-americà va signar la setmana passada una ordre que prohibia a les empreses dels Estats Units fer qualsevol transacció amb ByteDance, la companyia xinesa propietària de l'aplicació de vídeos curts musicals o de paròdia, i els hi donava un termini de 45 dies per posar-ho tot a lloc. Microsoft havia confirmat dies abans que estava interessada en comprar-la i encarregar-se així de TikTok als Estats Units. La intenció, va dir l'empresa liderada per Satya Nadella, era tancar l'acord abans del 15 de setembre, coincidint amb el marge de temps que havia donat Trump. Problema resolt? Sembla que no.

Trump va signar ahir una nova ordre executiva en què emplaça ByteDance a acabar amb les operacions al país en 90 dies i que es desfaci de les dades acumulades des que l'aplicació TikTok funciona. També quan ho feia amb el nom comercial Musica.ly. L'ordre, de fet, també autoritza els oficials dels Estats Units a investigar TikTok i ByteDance per tenir la seguretat que les dades personals dels usuaris estan protegides.

"Hi ha evidències creïbles que em porten a pensar que ByteDance podria dur a terme accions que amenacen amb perjudicar la seguretat nacional dels Estats Units", justifica Trump en el text signat. El temor, però, no és nou: és la base sobre la qual s'ha recolzat el mandatari nord-americà per anar escalant la guerra contra aquesta empresa i el gegant tecnològic xinès Tencent, propietari de la xarxa social WeChat. En realitat, però, tot forma part del nou capítol en la guerra comercial que els Estats Units té oberta amb la Xina des de fa un parell d'anys.

En aquest cas en concret, el problema amb TikTok és que –sempre segons Trump– capta una gran quantitat d'informació dels seus usuaris, incloses dades de localització i historials de cerques, una recopilació que permetria al Partit Comunista de la Xina tenir accés a informació personal dels nord-americans i rastrejar la ubicació d'empleats del govern o fer espionatge corporatiu.

TikTok assegura que seguirà als EUA "durant molts anys"

L'empresa afectada va respondre a la primera ordre assegurant que suposava un "precedent perillós per a la llibertat d'expressió i dels mercats oberts". I ahir va tornar a reaccionar afirmant que 100 milions de nord-americans utilitzen l'aplicació perquè la consideren un cau "d'entreteniment, autoexpressió i connexió". "Estem compromesos a continuar portant alegria a les famílies i carreres significatives a aquells usuaris que creen mitjançant la nostra plataforma durant molts anys", va manifestar TikTok.

Però sembla que l'única forma que aquest compromís a futur es converteixi en realitat és que alguna companyia local compri les operacions de TikTok als Estats Units. Trump ha manifestat públicament que donarà suport a Microsoft perquè sigui aquesta, sempre que el propi govern tingui una "porció substancial" dels procediments. També ha explicat que hi ha altres compradors interessats. Un d'ells podria ser Twitter, que, segons The Wall Street Journal, també estaria mantenint converses amb ByteDance.