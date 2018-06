Carles Tusquets presenta la seva candidatura per presidir la Cambra de Comerç de Barcelona

El president del Banco Mediolanum, Carles Tusquets, ha oficialitzat aquest dijous la seva candidatura per presidir la Cambra de Comerç de Barcelona a través d'un comunicat. Així, la candidatura de l'empresari se suma a la de l'advocat i economista Ramon Masià i a la del president i fundador de Numintec, José María Torres.

Sota el lema "Creem futur", Tusquets encapçalarà una llista que té com a objectius "adaptar la Cambra de Barcelona als nous temps" i enfortir la posició de la Cambra com a "eix vertebrador de les relacions econòmiques".

En el mateix comunicat, la candidatura de l'empresari assegura que compta amb el suport de nombrosos agents econòmics i empresarials de Barcelona "que representen tots els sectors de l'economia".

Tot i que s'han presentat ja tres candidatures, la convocatòria de les eleccions (que depèn de la Generalitat) encara no s'ha publicat. El termini per presentar candidatures, doncs, segueix obert, i està previst que les noves eleccions se celebrin abans que acabi l'any. El que és segur és que l'actual president de la Cambra, Miquel Valls, no tornarà a optar al càrrec.

A banda dels tres aspirants que ja han oficialitzat la seva voluntat per presidir la Cambra de Comerç de Barcelona, també han sonat els noms de Luis Conde i Enric Crous per encapçalar l'organització. Tal com va confirmar l'ARA, Conde es va trobar fa unes setmanes amb el llavors ministre de Justícia, Rafael Catalá, per sondejar la possibilitat de succeir Miquel Valls. Per la seva banda, Enric Crous (president de Cacaolat) també va emergir com a possible candidat, però fonts consultades per aquest diari van assegurar que, de moment, l'empresari no té "cap interès" per presentar-se a les eleccions.