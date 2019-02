Twitter tanca per primer cop el 2018 un any sencer amb beneficis

El 2018 va ser el primer any de beneficis per a Twitter. La xarxa social va assolir l'any passat uns guanys nets de 1.062 milions d'euros en comparació amb les pèrdues de 95 milions de l'anterior, segons ha explicat aquest dijous la companyia. Des del quart trimestre del 2017 Twitter ha aconseguit beneficis trimestrals, però aquest és el primer any en què tanca un any complet sense estar en números vermells.

La facturació del 2018 va augmentar gairebé un 25% fins als 2.683 milions d'euros. D'aquesta xifra, la majoria dels ingressos (2.308 milions d'euros) es correspon a la publicitat, mentre que 374 milions provenen de la venda de dades personals.

Pel que fa a les despeses, el cost dels ingressos va incrementar un 12% fins als 850 milions d'euros, seguit de les vendes amb un 7,2%. "El 2018 va ser la prova que la nostra estratègia de creixement a llarg termini està funcionant", va assegurar el conseller delegat de Twitter, Jack Dorsey. A més ha insistit que l'empresa comença "aquest any amb la confiança que seguirà complint un sòlid rendiment per centrar-se en fer que Twitter sigui un servei més sa i conversacional".

Durant l'últim trimestre, entre l'octubre i el desembre, Twitter va obtenir un benefici net de 225 milions d'euros, gairebé el triple que el quart trimestre del 2017 amb un increment del 24% en la facturació fins als 801 milions d'euros. "En el 2019 serem més proactius a l'hora de reduir els abusos i els seus efectes a Twitter amb l'objectiu de reduir la càrrega que suporten les víctimes d'assetjament", ha assegurat la firma en una carta als accionistes.

D'altra banda, la xarxa social ha decidit incorporar una nova mètrica: els usuaris monetitzables diaris, és a dir, aquells que consumeixen la publicitat per la qual paguen els seus anunciants. Així doncs, Twitter deixarà de comptabilitzar totes les persones que es connectin des d'una plataforma que no sigui capaç de mostrar anuncis. "El nostre objectiu no és publicar el major número d'usuaris actius que podem", ha destacat l'empresa.

El 2018 Twitter va tancar amb 126 milions d'usuaris monetitzables, un 9% més que el tancament de l'any anterior. D'aquesta quantitat, 27 milions d'usuaris es corresponen als Estats Units, mentre que els altres 99 milions es reparteixen a la resta del món.