La UE sobre l'acord amb Itàlia: "Prova que no som una màquina de tecnòcrates insensibles"

Missatge polític per no donar més arguments a l'euroescepticisme creixent. En això ha convertit la Comissió Europea l'acord al qual ha arribat amb Itàlia de cara als pressupostos del 2019. Brussel·les no aplicarà el procés sancionador per dèficit excessiu al país que governen la Lliga i el Moviment 5 Estrelles després que Itàlia hagi claudicat. Ha accedit a rebaixar l'augment de la despesa del 2,4% al 2%. L'esforç estructural que farà Itàlia s'eleva a 9.300 milions d'euros.

"Siguem clars, la solució no és la ideal però evita obrir el procediment de dèficit excessiu", ha dit el vicepresident per a l'Euro de la Comissió, Valdis Dombrovskis. Però qui hi ha posat més política ha sigut el comissari d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici, que ha explicat que part de l'acord demostra que la Comissió és capaç de dialogar i proposar solucions i no només de generar conflictes. Moscovici s'ha referit a les últimes catàstrofes ocorregudes a Itàlia (ensorrament del pont de Gènova i les inundacions), per les quals la Comissió serà especialment flexible a l'hora de permetre elevar la despesa si és per fer front als costos de reparació.

Per això, Moscovici ha defensat que "l'acord demostra sense cap ambigüitat que la Comissió no és l'enemiga dels italians": "No som una màquina de tecnòcrates que imposa austeritat i denega la democràcia". Amb aquest missatge polític cap a les crítiques dels populistes italians ha demanat que es deixi enrere aquesta "caricatura".

La Comissió es manté "vigilant"

L'acord el van avançar ahir els mitjans italians i l'ha confirmat aquest dimecres la Comissió Europea. Itàlia, doncs, accepta retallar els pressupostos que va batejar com "del poble". Tot i això, la Comissió ja ha avisat que els comptes li continuen preocupant, sobretot perquè Itàlia es nega a impulsar mesures com ara l'augment de l'IVA o perquè es mantenen altres iniciatives com una reforma de les pensions que eleva la despesa. Per això, tan Moscovici com Dombrovskis han insistit que seguiran amb tota l'atenció l'evolució dels esdeveniments.

Una de les estratègies és la congelació de 2.000 milions d'euros de despesa prevista que la Comissió només permetrà que Itàlia desbloquegi si la reducció del dèficit va en bon camí. Amb l'acord, Itàlia augmentarà lleugerament el dèficit públic però es compromet a reduir l'estructural (el que serveix per delimitar si s'obre o no el procés sancionador). Segons la Comissió, abans Itàlia preveia elevar-lo un 0,8%, mentre que ara es compromet a mantenir-lo al 0%. A més, la Comissió ha destacat que ara el pla pressupostari s'emmarca dins uns paràmetres econòmics més realistes. Una afirmació que s'ha vist confirmada pel govern italià immediatament després quan ha rebaixat a un 1% la previsió de creixement del PIB per al 2019. Abans pronosticava un progrés de l'1,5% del PIB.

Cap de les dues parts volia arribar a la multa i encara menys després que França hagi anunciat mesures que eleven el seu dèficit per sobre del 3%. Per això, la Comissió ha elogiat aquest dimecres la capacitat de negociació dels líders italians i Moscovici també ha aprofitat per deixar un missatge per a "aquells que creuen que la Comissió té dues vares de mesurar". "No sancionem ni França ni Itàlia", s'ha felicitat avançat que aquesta mateixa tarda s'han reunit amb el ministre francès de Finances, amb qui també han parlat "d'ajustos" per compensar les nomes mesures aunciades.