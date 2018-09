La UE ataca la llei de desnonaments espanyola

La llei hipotecària espanyola i les clàusules abusives continuen sent un maldecap per a Espanya. La justícia europea va tornar ahir a pronunciar-se sobre la qüestió, però aquest cop per la poca protecció que ofereixen els tribunals espanyols a les persones amenaçades pels desnonaments. Segons les conclusions de l’advocat general de la Unió Europea, la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre les clàusules de venciment anticipat (que obliguen a la devolució total del deute amb interessos fins i tot quan es produeix un impagament d’una única quota) contradiu el dret europeu.

Segons l’advocat general, les clàusules de venciment anticipat de les hipoteques que siguin considerades abusives han d’eliminar-se per complet. Els jutges espanyols, per tant, estan obligats a aturar una execució hipotecària i evitar així els desnonaments.

La doctrina del Tribunal Suprem diu que un jutge pot aturar una execució hipotecària quan hi ha una clàusula de venciment anticipat abusiva (en cas d’un mes d’impagament), però que els jutges poden utilitzar la llei d’enjudiciament civil i seguir amb l’execució hipotecària si hi ha un impagament de tres mesos.

Les conclusions del lletrat europeu rebutgen aquesta normativa, que consideren il·legal. Segons la interpretació de l’advocat, que un jutge decideixi unilateralment tirar endavant una execució hipotecària -tot i considerar abusiva la clàusula imposant un mínim de quotes- seguiria incentivant els bancs a aplicar aquestes clàusules. A part, l’advocat va recordar que les clàusules abusives estan prohibides en el dret europeu.

Execucions en suspensió

Les conclusions de l’advocat general no són definitives, i encara cal esperar el veredicte final del Tribunal de Justícia de la UE, una decisió que podria trigar mesos. Malgrat tot, les opinions de l’advocat i la del jutge coincideixen en un 80% dels casos. Si el jutge segueix les recomanacions del lletrat, la mesura podria tenir un gran impacte: a hores d’ara, una multitud d’execucions hipotecàries estan suspeses a l’espera del pronunciament final.