El Congrés avala el decret que limitarà les llicències d'Uber i Cabify

El ple del Congrés ha convalidat aquest dijous el decret llei que va aprovar al final de setembre el govern espanyol per regular les llicències dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), les que necessiten les plataformes com Uber i Cabify per poder treballar. La norma, que pretén posar fi a la guerra entre taxistes i plataformes, deixa en mans dels ajuntaments i les comunitats autònomes la regulació del sector de les VTC i preveu una moratòria de fins a quatre anys perquè les administracions locals i autonòmiques puguin regular-lo.

La moratòria permetrà a Uber i Cabify continuar funcionant amb les llicències actuals, però d'aquí quatre anys –en alguns casos menys– només podran continuar operant per a serveis interurbans. Per a serveis urbans, seran els ajuntaments els que decidiran les llicències que atorguen a Uber, Cabify i empreses digitals semblants.

ERC i PDECat demanen un projecte de llei

El govern de Pedro Sánchez necessitava el vot favorable de partits com ERC i el PDECat per poder convalidar el decret per majoria simple. Els dos partits catalans li han donat suport, però han criticat la norma i han demanat que es tramiti com a projecte de llei. De fet, les dues formacions han aconseguit el suport de la cambra i finalment es tramitarà com a projecte de llei. És a dir que els partits tindran l'oportunitat de fer canvis a la norma a través de les esmenes.

Durant el debat previ a la votació, el PDECat ha retret al govern socialista que hagi impulsat el decret sense negociar-lo amb els governs autonòmics, mentre que ERC ha criticat que l'executiu de Sánchez hagi passat la pilota als governs autonòmics "sense entrar en el fons de la qüestió". El decret, aprovat amb 177 vots a favor, també ha comptat amb el suport dels diputats socialistes i els de Podem, Compromís, PNB, Coalició Canària i Nova Canàries.