Uber mira més enllà del transport i planeja crear un servei de treball temporal

Uber vol deixar de ser només una aplicació de serveis de transport. La companyia fa mesos que treballa en una nova divisió, anomenada Uber Works, i està fent proves a Chicago, als Estats Units, d'un negoci de treball temporal similar al servei que ofereix una ETT, segons publica el 'Financial Times'. En el que seria el seu primer salt fora del mercat del transport, Uber pretén aplicar el model sota demanda per oferir llocs de treball esporàdics, com ara de cambrer o guarda de seguretat, per cobrir esdeveniments o funcions corporatives.

La presentació de la nova divisió ajudaria la tecnològica a diversificar el negoci de cara a la seva sortida a borsa el 2019 i demostraria als futurs accionistes que Uber no és tan sols una aplicació de transport compartit sinó també una plataforma flexible de serveis sota demanda. Malgrat que no se sap quan es llançaria l'aplicació, la companyia ja està buscant treballadors per a Uber Works amb l'etiqueta de "projectes especials" i per als quals demana un "alt interès en el sector del treball sota demanda" i "disponibilitat a les hores d'alta demanda del producte (sovint en horari nocturn, caps de setmana i vacances)".

Uber Works és una "'start-up' interna" i s'afegeix a les divisions d' Uber Eats, la plataforma de repartiment de menjar a domicili, i d'Uber Freight, que connecta camioners professionals amb empreses de transport. Aquesta nova incorporació podria ajudar a captar més inversors amb la vista posada en la sortida a borsa que prepara la tecnològica, prevista per a l'any 2019, que valorarà la companyia en 120 mil milions de dòlars -uns 105.000 milions d'euros-, segons el 'Wall Street Journal'. La xifra supera totes les empreses de l'Íbex-35, fins i tot Inditex, la companyia amb més capital de l'índex, amb 75.000 milions d'euros.