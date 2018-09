UberEats posa en marxa la seva expansió a l’àrea metropolitana

Els centres de les grans ciutats ja no són l’únic territori que volen conquerir les aplicacions d’entregues a domicili. UberEats ha iniciat l’expansió més enllà de Barcelona i obrirà la plataforma a municipis de l’àrea metropolitana. Els primers desembarcaments fora de la capital catalana seran a Sant Cugat, Mira-sol, Valldoreix i Bellaterra, però abans que s’acabi l’any la companyia també arribarà a l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Per ara els usuaris de la zona podran demanar comandes de més d’una quarantena de restaurants, amb un temps d’entrega d’uns 30 minuts, segons assegura la mateixa aplicació.

“Sempre llancem a una zona cèntrica i després intentem expandir-nos més enllà de la mateixa ciutat. Forma part de l’estratègia”, explica a l’ARA el director general d’UberEats a Espanya, Manel Pujol. El directiu assegura que aquest ritme de creixement depèn de la tracció de cada gran capital i la disponibilitat de restaurants i repartidors. Així doncs, considera que els municipis de l’àrea metropolitana tenen “potencial” perquè són a prop de centres universitaris com l’Autònoma i perquè hi ha una presència creixent d’empreses tecnològiques a la zona. “Mira-sol i Valldoreix també tenen aquest component residencial, són zones on és més difícil tenir un restaurant a prop”, afegeix Pujol sobre els motius de l’expansió.

A més, els pròxims mesos UberEats també ampliarà la seva presència en alguns barris de Barcelona on l’aplicació encara no estava disponible, com Horta, Sant Andreu i Nou Barris.

Frec a frec amb Glovo i Deliveroo

Precisament UberEats entra ara en un territori que el seu principal competidor encara no ha colonitzat del tot. Malgrat que fonts del sector confirmen que Glovo és de lluny l’aplicació amb la flota de repartidors més gran a Barcelona, la start-up catalana només ha aterrat fins ara a dos municipis de l’àrea metropolitana: Sant Cugat i Rubí. Tot i així, l’empresa sí que ha fet una incursió a les dues ciutats principals del Vallès, Terrassa i Sabadell. En canvi, el menjar de Deliveroo només arriba a alguns punts de l’àrea metropolitana com Santa Coloma o Sant Adrià, però sense oferta local.