Unanimitat per allargar els ERTO

Amb l’inici del setembre no només ha començat el compte enrere d’una temporada d’estiu atípica, sinó que també s’acaben els dies per renovar els ERTO. Agents socials i govern espanyol reobren avui la negociació per prorrogar-los, tot i que, com va avançar ahir la ministra de Treball, Yolanda Díaz, “sens dubte” que s’allargaran. Díaz també va confirmar que la intenció del govern és “mantenir la prestació al 70%”, com està ara, ja que “seria injust” retallar-ne l’import, segons va defensar, una opció que des dels sindicats veuen amb bons ulls. “Cal mantenir la prestació amb independència dels mesos que faci que els treballadors estan en ERTO”, exigia dimarts el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez.

Díaz informava que 800.000 treballadors segueixen en ERTO: “Els tenim situats i sabem quines empreses són les més afectades”, explicava. El matís és important, ja que des del govern aposten per un model que impliqui lligar els ERTO a sectors concrets, com el turístic, i a la seva cadena de producció, explicava Díaz. Ja des de Mallorca, on ahir es va reunir amb el govern insular, així com amb l’operador Exceltur, la ministra de Treball també apuntava a mecanismes de protecció específics per a zones com les illes Balears. O fins i tot a allargar els ERTO per rebrots, és a dir, en zones afectades per possibles restriccions sanitàries.

Malgrat que Díaz insistia en “no posar data” i en “examinar la realitat del moment”, des de la CEOE, el seu president, Antonio Garamendi, apuntava a allargar la mesura fins a Setmana Santa o l’inici de la temporada d’estiu de l’any vinent, per protegir el sector turístic, “el més afectat”, argumentava. Garamendi avisava que “la desocupació es pot disparar si no s’allarguen els ERTO”. Amb tot, la reunió d’avui està plantejada com una reobertura de la negociació i no s’espera que es tanqui cap acord concret. D’altra banda, sindicats, patronal i govern espanyol també abordaran la protecció per a les famílies que hagin de cuidar fills en quarantena.

300 euros per família

En aquest sentit, la Generalitat anunciava ahir un ajut de 300 euros a famílies vulnerables que tinguin fills en quarantena i no rebin cap altre tipus de prestació com l’atur, la renda garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital. Una prestació que, segons el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha d’arribar a 33.000 famílies. “Parlem de qui no té ingressos”, va concretar.