Unipost no aconsegueix cap comprador i va a la liquidació

L'administració concursal d'Unipost, el primer operador postal privat d'Espanya, ha demanat avui al jutge l'obertura de la fase de liquidació de la companyia després de no haver rebut cap oferta de compra per a la unitat productiva durant el termini establert.

El jutge mercantil de Barcelona que porta el cas va donar un termini de 40 dies naturals perquè es presentés un comprador que evités la liquidació, però aquest període es va extingir ahir, segons ha informat l'administració concursal en un comunicat.

Aquesta administració ha destacat que han "treballat fins a l'últim moment per trobar una solució", però no s'ha rebut cap oferta i l'empresa "segueix estant seriosament deteriorada, amb greus tensions de tresoreria i uns crèdits contra la massa que no han parat d'augmentar".

Unipost, per a la qual treballen 2.200 persones, va obrir el concurs voluntari de creditors el 12 de juliol per insolvència, amb uns actius de 40,6 milions d'euros davant uns passius de 47,4 milions. A l'octubre l'operador postal privat que cobreix tot Espanya va sol·licitar acomiadament col·lectiu, tot i que va acceptar dur a terme els acomiadaments en diverses fases.