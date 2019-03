L’ERO “més gran de la història” es desinfla

La patronal dels vehicles de lloguer amb conductors, els VTC, anunciava l’1 de febrer passat que presentaria l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) “més important de la història de Catalunya en els últims 40 anys”, amb 3.500 treballadors afectats. Culpava d’haver d’arribar a aquest punt el nou decret de la Generalitat que regula el sector, validat pel Parlament de Catalunya aquest dijous, i que va propiciar que Uber i Cabify abandonessin la seva activitat a Catalunya el mes passat. La normativa fixa una precontractació del servei d’un mínim de 15 minuts, un temps que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha ampliat fins a una hora.

Un mes després de l’anunci, entre les tres principals empreses del sector, Mooves Car, Vector Ronda i Auro, només han presentat dos ERO: un de temporal, per a 730 treballadors, que ha sigut rebutjat pel departament de Treball; i un altre, que es va presentar dijous, que preveu l’acomiadament de 392 empleats i que encara s’estudia.

Quin és el motiu que de moment només s’hagin presentat dos expedients que afecten un terç de la xifra que inicialment s’havia dit des de la patronal de VTC? “Hi ha dos motius i tots dos estan relacionats amb la joventut del sector, que té poc més d’un any a Catalunya”, assegura el president de la patronal Unauto a Catalunya, Josep Maria Goñi. Per una banda, una part important dels treballadors tenien contractes temporals i, per tant, el que han fet les empreses ha sigut esperar que s’acabessin; i, per una altra, els que tenien contracte indefinit s’han vist afectats pel conveni del sector que preveu un any de prova.

L’ERO rebutjat

El primer ERO el va presentar Mooves Car el 3 de febrer i demanava la suspensió temporal de 730 treballadors per “força major” (argument que s’utilitza en casos extrems, com per exemple quan un incendi posa fi a l’activitat de tota una indústria). El departament de Treball va rebutjar el motiu i, per tant, també l’ERO. A l’empresa, que estudia si hi presentarà al·legacions, ja només li queda una plantilla d’uns 130 empleats perquè durant aquest mes que ha passat a la majoria dels treballadors o se’ls ha acabat el contracte o estaven afectats pel conveni del sector.

El segon expedient de regulació el va presentar Vector Ronda dijous passat per a 392 empleats, una xifra lluny dels 1.200 treballadors que aquesta VTC assegurava que tenia en plantilla fa un mes. L’empresa manté que demà dilluns en presentarà un altre que afectarà uns 400 treballadors, i que a 200 més ja se’ls “ha acabat la relació laboral amb l’empresa” per finalització de contractes o baixes voluntàries. Pel que fa a Auro -la companyia més jove de les tres VTC més grans-, no té previst presentar cap expedient de regulació.

Vector Ronda, que no descarta emprendre accions legals contra el decret llei que regula el sector, qualifica la normativa de la Generalitat “d’injusta i anticonstitucional” i recorda que tant l’Autoritat Catalana de la Competència com el Consell de Garanties Estatutàries n’han desaconsellat l’aprovació.

La direcció i el comitè d’empresa tenen previst fer la primera reunió per negociar l’ERO dijous vinent. Una de les representants del comitè, María José Delgado, ha avançat que arran de la impossibilitat de treballar a Catalunya demanaran la recol·locació d’una part de la plantilla a altres comunitats. Però els treballadors estan convençuts que tard o d’hora Cabify i Uber tornaran a Catalunya i insisteixen que no poden acceptar un decret que és “fruit de la pressió, el xantatge i la violència del sector del taxi”.

Els treballadors tenen previst continuar mobilitzant-se contra el decret impulsat pel conseller Damià Calvet. L’última mobilització la van fer dijous, quan 300 treballadors es van concentrar davant el Parc de la Ciutadella mentre al Parlament de Catalunya es votava la validació del decret que va tirar endavant gràcies als vots de JxCat, Esquerra, el PSC, Catalunya En Comú-Podem i la CUP. En contra hi van votar el PP i Ciutadans.

Segons la patronal, en total a Catalunya hi ha 98 empreses de VTC que s’han vist afectades pel polèmic decret, i després de la seva aprovació només un 11% mantindran l’activitat.

123 milions se’n van a Madrid

El sector de les VTC tenia previst invertir 123 milions d’euros a tot Catalunya aquest any (el 2018 hi van destinar 140 milions d’euros), uns diners que finalment aniran cap a Madrid, on hi ha previst crear 4.800 llocs de feina, 200 dels quals seran empleats que fins ara treballaven a Catalunya. “Des de la vaga de taxistes a Madrid el sector ha quedat tocat, mentre que la demanda de les VTC ha crescut un 30% a la comunitat i, per tant, hi ha demandes de conductors i de vehicles”, assegura Josep Maria Goñi.