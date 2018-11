Vestager defensa una ‘taxa Google’ a escala global i no individual

La comissària europea de Competència, Margrethe Vestager, no veu amb bons ulls que els estats membres impulsin individualment -com farà el govern espanyol- un impost a determinats serveis digitals, la coneguda com a taxa Google. Vestager va advertir ahir d’una fragmentació del mercat si la mesura no es posa en marxa a escala global. “És una molt mala idea” que no es faci conjuntament, va assegurar en un acte a Madrid. Tot i això, Vestager es va mostrar comprensiva amb els països que l’han posat en marxa sense esperar un pacte mundial. “Entenc per què els països ho estan fent pel seu compte i no m’hi oposo”, va subratllar.

Segons l’avantprojecte de llei que va presentar el govern de Pedro Sánchez, l’Estat aplicarà un gravamen del 3% a multinacionals tecnològiques que facturin més de 3 milions d’euros a Espanya i 750 milions a la resta del món. El govern socialista ha decidit impulsar la taxa per recaptar 1.200 milions d’euros i ajudar a quadrar els comptes del 2019, però la idea no és seva. La taxa Google és un impost que fa temps que es negocia a escala global, en el marc de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Negociació europea

També s’està intentant pactar entre els socis de la Unió Europea, però els compromís dels governs de la UE és posar-la en marxa a escala comunitària només si el pacte global no s’arriba a produir. La idea és tancar un acord europeu abans de finals d’any -i no aplicar la taxa fins dos anys després, només si fracassa la via OCDE-, però tampoc està clar que hi hagi consens entre els Vint-i-vuit. Alguns socis, com Irlanda, Suècia o Dinamarca, no hi donen suport.